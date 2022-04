Entre veganos, espionaje y dibujos incorrectos

Por Fernando Quiroga

Especial para La Brújula 24

Miami, Florida, Estados Unidos

Entre la docuserie del momento, una trama de espionaje súper actual y la incorrección política de los Simpson, hacemos el fin de semana ideal. Esto es, todo lo que no podes dejar de maratonear, durante hoy y mañana…

Netflix

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives.

Sin dudarlo (creanme que no voy a exagerar) esta es la mejor docuserie de los ultimos meses. Cuatro partes, trepidantes y sorpresivas, nos llevan a conocer a la famosa restauradora neoyorkina Sarma Melngailis, quien fue estafada en millones de dolares por un hombre que conoció en Twitter y que llegó a hacerle creer (por favor no se rian) que podía lograr que su perro sea inmortal…

La serie es dinámica, breve y más que entretenida; nuestras ansias de saber y conocer se ven saciadas, la sorpresa abunda y lo más extraño (aunque sea particularmente raro afirmarlo), es que todo es verdad.

Por favor, no s ela pierdan, son solo cuatro capítulos para ver hoy o mañana!

ya mismo en la pantalla de Netflix!

Amazon Prime Video

Jack Ryan

Recuerdo claramente una película de comienzo de los 90 que me encantó; se llamaba Peligro Inminente. Allí, veíamos a un agente federal de los Estados Unidos, encarnado por el mítico Harrison Ford (siendo como siempre fue en la pantalla), políticamente correcto y alerta a las necesidades de la bandera a rayas rojas y estrellas. Ese personaje era Jack Ryan, y es aún una creación viva de Tom Clancy. Naturalmente, y como dice Mirtha, el público se renueva y en la actualidad, John Krasinski le da vida al arriesgado protagonista.

Imperialista y clásica, la serie nos recuerda la intervención de los Estados Unidos en los conflictos globales. Puntualmente, la actual situación de Venezuela, su incómoda relación con el mundo actual, y la particular tensión con los Estados Unidos, se reflejan en un thriller de dos temporadas que, sinceramente, vale la pena ver y mucho.

Ya en la pantalla de Amazon Prime Video para maratonear hoy y mañana!

Disney +

Impensado y cierto a al vez…

Los Simpson con exclusividad

Cuando me dispuse hacer esta recomendación, me dije a mi mismo: Pero qué se supone que escriba de los Simpson que ya no se haya escrito? Bueno, seguramente algo queda por expresar, puntualmente (creo yo) lo más curioso… justamente, el hecho que todas las temporadas de la serie animada se encuentren en Disney + ya es la situación más extraña que podamos imaginarnos.

¿Alguna vez creyeron que un formato tan disrruptivo y políticamente incorrecto pudiese estar en la pantalla del Ratón Mickey? yo, sinceramente no, pero evidentemente como se dice en los Estados Unidos business are business (negocios son negocios) y, parafraseando a Jacobo Winograd. Billetera mata galán...

El abultado contrato de exclusividad que los estudios de Ron Disney llevó a cabo con la comedia americana de animación creada por Matt Groening para la compañía Fox, dicen que ha sido sideral.

Lo cierto es que sólo podremos ver a los Simpson en la plataforma de Disney +, lo que hace que nos preocupemos considerablemente porque justamente, la caracteristica más importante de la tira es su humor sarcástico, su perfil políticamente incorrecto y su socarrona crítica social. La franquicia Disney, ajena a tal incorrección, solicita que todos los productos que llegan a su plataforma (osea los que no son de producción original) cumplan la claúsula family friendly, que ha distinguido desde siempre los ideales originales de Walt Disney.

Por lo demás, sólo queda referir que la serie parodia a la clase media americana. La familia del mismo nombre, compuesta por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie siguen en la ciudad ficticia de Springfield y, al igual que grandes aciertos del mercado americano como Seinfeld, satiriza la cultura, la sociedad global, la televisión estadounidense y los perfiles y comportamientos humanos.

Cada temporada es un mundo nuevo, y a la vez, un refresh de nuestra sociedad global en los últimos treinta años.