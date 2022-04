Leclerc largará primero en una clasificación marcada por un ridículo accidente

El piloto de Ferrari Charles Leclerc saldrá desde la primera posición de la grilla por segunda vez esta temporada tras firmar una última vuelta magistral en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Australia el sábado. Leclerc, que ganó la primera carrera de la temporada en Bahréin en marzo, paró el reloj en 1 minuto, 17.868 segundos, superando al Red Bull del campeón vigente, Max Verstappen, por 0.286 segundos. Muy lejos de esa disputa, la nota del día la dieron Nicholas Latifi (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), que protagonizaron un choque ridículo circulando a baja velocidad…

El mexicano Sergio Pérez, compañero de Verstappen en Red Bull, ocupará la tercera posición de la parrilla, mientras que Lando Norris partirá desde la segunda línea con su McLaren tras lograr el cuarto mejor tiempo. Lewis Hamilton, quien había ganado la pole en los seis últimos grandes premios disputados en Melbourne, fue 0.957 segundos más lento que Leclerc y saldrá quinto con Mercerdes.

La brillante conducción del monegasco dio a Ferrari su primera pole en Albert Park desde la conseguida por Kimi Raikkonen en 2007. “Me sentí bien. Más aún porque era un circuito en el que siempre he tenido problemas como piloto”, afirmó Leclerc. En la Q3, pude darlo todo. Me siento muy bien. Mañana solo tenemos que hacer una buena salida y espero que podamos mantener la primera posición”.

Leclerc es el primer piloto diferente a Lewis Hamilton en hacerse con la pole en Melbourne desde 2014. La Scuderia firmó su primera pole en tierra australiana desde 2007, cuando lo logró Kimi Raikkonen. El finlandés ya retirado, ofreció aquel año el último título de campeón del mundo de pilotos a Ferrari. A pesar de un sol cegador del que varios pilotos se quejaron en el circuito de Albert Park de la ciudad australiana, el ‘poleman’ monegasco brilló con luz propia para superar al Red Bull de Verstappen.

Respecto de este tema, Leclerc contó los problemas que tuvieron los pilotos por el impacto del sol. “En mi primera vuelta en la Q2, me arriesgué mucho porque no tenía idea de dónde estaba el límite de la pista. Solo estaba adivinando porque con el ritmo del fin de semana sabes más o menos lo que necesitas para girar en cada lado”, declaró a ‘Motorsport’ tras el día de clasificación.

He was on an absolute flyer up until this moment!



No doubt @alo_oficial will be giving it everything to show his pace once again in Sunday’s race 💪#AusGP #F1 pic.twitter.com/pPZ30ryPxW