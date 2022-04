Aleix Espargaró le da la primera pole a Aprilia en Termas de Río Hondo

El MotoGP vive un estreno en Argentina: por primera vez, una Aprilia lideró una clasificación. En su Gran Premio N°200, Aleix Espargaró confirmó su gran rendimiento en los entrenamientos y puso a la RS-GP en primera posición a la hora de clasificar. Junto a él partirán desde la primera fila en la final Jorge Martín y Luca Marini.

Catorce pilotos fueron parte del inicio de la Q1. Entre ellos el subcampeón Francesco Bagnaia y Miguel Oliveira, ganador del GP de Indonesia hace dos semanas. Tuvieron que terminar entre los dos primeros para forzar la clasificación para la Q2. Para Bagnaia, las cosas parecían inestables a mitad de la sesión. El italiano parecía desilusionado después de que no pudo acelerar lo suficiente la moto y también golpeó el tanque durante una de sus vueltas rápidas. Su vuelta más rápida de ese momento fue más de tres segundos más lenta que la del líder. Nakagami se colocaba al mando con 1m38s913, Enea Bastianini era segunda a catorce milésimas.

