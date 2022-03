Murió el “Chango” Cárdenas, autor del gol más importante de la historia de Racing

La noticia sorprendió casi en la medianoche del miércoles al jueves: murió Juan Carlos Cárdenas, el Chango. Uno de esos hombres que pasan a la historia por un hecho puntual, más allá de virtudes permanentes: fue el autor del gol más importante de la historia de Racing. Aquél con el que la Academia derrotó a Celtic por 1-0 en el legendario estadio Centenario, de Montevideo, y se coronó campeón europeo-sudamericano. Algo que durante mucho tiempo fue considerado ser campeón mundial.

Y de lo cual se enorgullecen los hinchas blanquicelestes, sobre todo porque el suyo fue el primer club argentino en conseguir tal logro. Tras obtener la Copa Libertadores en 1966, aquel Racing, el “equipo de José”, dirigido por Juan José Pizzuti, dirimió la copa “Intercontinental”, en el mismo escenario donde se había definido el primer Mundial de seleccionados de la historia, Uruguay 1930. Un zurdazo alto desde tres cuartos de cancha, que puso la pelota en un ángulo del arco del conjunto escocés, fue suficiente. Para que la Academia alcanzara la gloria máxima de su existencia –hoy, de 119 años–, y para que Chango Cárdenas quedara inmortalizado. Para que su figura y su hazaña trascendieran el fallecimiento que esta noche sorprendió al ámbito del fútbol.

Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos "El Chango" Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos. pic.twitter.com/7rN2R2Aomp — Racing Club (@RacingClub) March 31, 2022

De tal magnitud fue la conquista de Racing, que allí estuvo Cárdenas para conmemorarla en el mismísimo Centenario, 50 años después. En 2017 se dio el gusto de revivir aquella jornada que al día de hoy no ha tenido equivalente en la historia blanca y celeste. Por entonces tenía 72 años. Estaba lúcido, feliz. “Todavía veo las caras de los 25.000 hinchas de Racing festejando”, celebró en ese momento sobre el césped de uno de los templos del fútbol mundial.

Aquel día, intimista, Cárdenas contó con detalles lo que guardaba en su memoria sobre aquella vivencia nunca empardada por el cuadro de Avellaneda. “Fue como un guion, ¿viste? Como una película. Como si todo estuviera armado. Después de patear quedé con los brazos en alto, justo para el lado del banco donde estaba Pizzuti. Me salió ir corriendo para allá. Me colgué arriba de él. Y se sumó Coco Basile; lo habían expulsado y estaba justo a la salida del túnel. Detrás de ellos estaban los miles de hinchas de Racing que habían venido. Los tenía de frente, festejando. No lo olvido más”, relató. Claro que lo recordaría por siempre. Imposible otra cosa.

El golazo histórico para la gloria inigualada

“Hasta siempre, Chango”, lo despidió a las 23.47 de este martes el club al que llevó a la cúspide. “Estamos muy tristes. Lamentamos comunicar el fallecimiento de Juan Carlos «El Chango» Cárdenas, autor del gol más importante de nuestra historia. Racing Club abraza a todos sus familiares y amigos”, informó la institución en Twitter, con una foto de su icónico jugador, la Copa Europeo-Sudamericana y el año de nacimiento de Cárdenas, 1945, al lado del símbolo de infinito.

A los 76 años, el santiagueño sorprendió este martes con su partida tanto como con aquel zapatazo que hace más de medio siglo conmovió a innumerables racinguistas. Los 25.000 presentes en el Centenario, los otros miles que lo escuchaban por radio y los millones, incluso no académicos, que miraron las repeticiones de su golazo memorable, inextinguible. En blanco y negro, sí. Pero con el color cálido de una hazaña imborrable.

Fuente: La Nación