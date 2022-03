Villa Miramar: una motociclista se electrocutó con un cable que estaba colgando

Araceli Matus de 23 años que se movilizaba a bordo de una moto por la esquina de Charcas y Lejarraga sufrió una descarga eléctrica, siendo internada de urgencia en el Hospital Penna.

Fuentes consultadas por la redacción de LA BRÚJULA 24 indicaron que la conductora del rodado fue alcanzada por un cable que estaba colgando, a la altura de su cabeza.

Gracias a un llamado al servicio de emergencias 911, una ambulancia se aproximó para asistir a la víctima, quien presentaba evidentes signos de quemaduras a la altura de sus ojos y nariz. Desde el nosocomio aclararon que a Matus le están realizando estudios.

El director del Penna, Gabriel Peluffo, habló con esta emisora y resaltó: “Recién la médica de guardia me refirió que la chica no recuerda nada de lo sucedido. Cayó sobre el asfalto, por suerte no tiene ninguna lesión grave porque llevaba el casco colgado, más allá del dolor cervical. Igual quedará en observación”.

Según el testimonio de oyentes y lectores de este medio, el cable se encontraba en esa misma condición, al menos desde el fin de semana.