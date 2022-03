Denunció a su expareja y exsuegros por violencia: vive aterrorizada

Melisa Mariana Vallejos tiene 27 años. Estuvo cinco años en pareja con Paulo Ernesto Paschetta, de 34 años, con quien tuvo un nene de actuales 5 años.

Dejó a su concubino porque, según asegura, sufrió violencia de género que hicieron que realizara varias denuncias en la Comisaría de la Mujer. De hecho, hay restricciones de acercamiento que Paschetta ha trasgredido sin solución de continuidad y que hacen que ella viva aterrorizada, con temor por su integridad y la de su hijo.

Rastros de una de las agresiones que Melisa Vallejos asegura haber sufrido a manos de su ex pareja.

En medio de una relación conflictiva logró acordar el cuidado compartido de la criatura, tratando de llevarse bien con el progenitor.

“Él debía llevar el nene a lo de mi mejor amiga. Dijo que lo llevaba a los de sus papás y lo acepté porque no habíamos tenido problemas”, expresó en la charla que tuvo con la redacción de La Brújula 24.

Según describió en la casa de sus exsuegros, María del Carmen Mora y Adrián Leonardo Paschetta, vivió una situación de violencia tanto física como psíquica que jamás hubiera imaginado. Y todo en presencia de su hijo.

“Me invitan a pasar con la excusa que el nene no tenía las zapatillas puestas. Cuando entré, empezaron a increparme para que deje de molestar a su hijo porque iba a perder su trabajo. Yo dije que lo denunciaba porque se la pasaba hostigándome diciendo que salía con un vecino, con mi patrón y hasta con algún familiar de sangre. Todas mentiras”, señaló.

El relato de Melisa dio cuenta del incremento en el grado de las recriminaciones que sufrió el miércoles pasado, entre las 15.30 y 16 horas en la casa de sus exsuegros del barrio Anchorena.

“Le dije a su mamá que lo controlara para que no lo tuviera que volver a denunciar. Los patrones de él, en una empresa de seguridad importante, están al tanto y me ofrecieron atención psicológica para mí ella y mi hijo sin tener ninguna obligación de hacerlo”, amplió.

“Me encerraron con llave, me increparon entre los dos y me dijeron que no me iba a ir de ahí hasta no terminar de hablar con ellos. En cuanto quiero sacar el teléfono de la cartera me golpea mi ex suegro y hace que se caiga (se le rompió la pantalla y el micrófono) y cuando quiero salir agarra al nene, que queda adentro de la casa. Yo salí para el patio, donde mi ex suegro me toma del pelo y me tira al piso, me quita mi teléfono, me patea en las costillas, me pisa el cuello y la cabeza. Por eso tengo colocado un cuello ortopédico desde hace dos días”, aseguró.

Melisa relató uno de los momentos de mayor dramatismo del tormento, que se produjo cuando su hijo trató de interceder en su defensa, y el abuelo lo empuja y el menor cae al piso.

“Mi ex suegro me levanta y me toma del cuello contra la pared y me dice ‘a las putas como vos hay que matarlas, te voy a matar…’”, explicó.

Vallejos informó que a su ex pareja la dejó por violencia de género y que tiene distintos elementos de prueba que acreditan esas situaciones. “Tengo fotos, videos, capturas de pantalla y mensajes de él, que violó tres restricciones de acercamiento”, aseguró.

Vestigios de la violencia que viene sufriendo Melisa Vallejos.

La mujer dijo que, cuando logró llegar a la vereda, logró pedir ayuda a vecinos para que llamaran a la Policía.

“Llegué a la vereda y le pedí ayuda a un chico, que no tenía batería en el celular, una vecina me acercó un vaso de agua hasta que llegaron los patrulleros. No me querían devolver a mi hijo. Yo estaba en shock, asustada, sin saber cómo estaba”, señaló Melisa, a quien la intervención de los efectivos le dejó un sabor agridulce.

“Agradezco a la policía que me haya devuelto a mi hijo, pero no entiendo por qué no llevaron demorados a mis exsuegros, que violaron muchos derechos míos y de mi hijo”, se quejó.

Vallejos advirtió que inicialmente no querían recibirle la denuncia en la Comisaría de la Mujer, hasta que aportó un dato clave.

“Cuando dije que mi ex pareja me había amenazado el día anterior, ahí me la tomaron. Temo por mi integridad física y psicológica. No puedo ir a mi trabajo tranquila por miedo a que él aparezca. Estoy acompañada todo el tiempo por este miedo. Hasta temo quedarme sin trabajo porque él es amigo de mi patrón y no sé hasta dónde pueda influenciarlo”, manifestó y finalizó: “Quiero que paguen por lo que hicieron”.