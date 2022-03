WWE: un luchador cayó mal y se rompió el cuello

Minutos de drama se vivieron este viernes durante el programa de Smack down. Big E, excampeón de la WWE, tuvo una aparatosa caída tras una llave de un rival en pleno combate y sufrió una terrible lesión: se rompió el cuello. Debió ser atendido por los paramédicos y luego fue llevado al hospital para realizarle los estudios pertinentes.

Todo sucedió durante la lucha entre New Day, equipo de luchador lesionado y Kofi Kingston, y Sheamus y Holland. Este último le realizó un suplex alemán a Big E, pero tuvo ciertas complicaciones para efectuarlo de la manera apropiada y su rival terminó cayendo de forma incorrecta. Sin conseguir moverse tras la llave, preocupó a todos los presentes.

Prayers up for Big E. This was terrifying to see! Hope he’s okay 🙏 Match ended shortly after and PatMcAfee looked legit terrified pic.twitter.com/dGpb7mkJKx