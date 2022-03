Músico bahiense recibió un premio internacional en México

Braian Natanael salió de Argentina en 2019 para llevar su talento a otras fronteras y luego de pasar por Europa, su carrera de solista se abre camino en México donde este mes recibió el premio Latin Mara Internacional como artista revelación en la música romántica.

“Alguien vio mi videoclip Ladrones de Amor y lo hizo llegar a quien organiza y a la presidenta del premio”, comentó en comunicación con La Brújula 24 sobre cómo fue el proceso que describe como “una gran experiencia”.

Braian empezó a hacer giras en México en 2021 y ha recorrido escenarios de varios estados de ese país.

“Estos premios tienen más de 60 años. Su sede está en Miami y su evento recorre el mundo. Es el primer año que realizan como sede acá en México”, detalló y agregó que ser reconocido como artista revelación le abrió muchas puertas.

Braian comenta que se siente “contento y orgulloso” por el premio y que “fue un honor haber recibido un premio en tan poco tiempo aquí en México. Estoy agradecido a este país, a Dios, a mi familia y toda mi gente”.

“También estoy feliz por la nueva nominación a los premios Trilogía de Oro este 31 de marzo. No me esperaba estas nominaciones ahora, pero estoy feliz de disfrutar de este presente que me llevará a seguir cumpliendo sueños. Sin duda la fe, el trabajo, la persistencia y la convicción te abre las puertas en el momento justo”, concluyó.