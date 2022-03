Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en La Brújula 24, en el aire del programa “Vive Cada Día”, cargada con toda la información destacada del mundo del espectáculo.

Eltrece mejoró su promedio con los estrenos

Mientras Telefe perdió sólo una décima en su promedio de apertura a cierre de este lunes, en comparación con el viernes; eltrece creció 1.2 en el día, dato muy festejado internamente tras la nueva grilla diaria. Hizo 6.5 frente a los 5.3 del viernes pasado.

La mañana vino muy bien para Pollo Álvarez con 4.9 para su programa, dejándole muy buen piso al debut de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que promediaron 6.2 frente a los 4.3 de Florencia Peña, con sus “Socios del Espectáculo”.

El conductor estaba cerrando el programa a puro éxito pero no esperaba ese pequeño resbalón. Rodrigo Lussich tuvo que ayudarlo a levantarse.https://t.co/YFWwiJ2Dxz — eltrece (@eltreceoficial) March 7, 2022

Luis Otero y Sandra Borghi hicieron 6.5; la primera emisión de “Los 8 escalones” 5.8 y Laurita subió a 4.1 con sus “Bienvenidos a bordo”. Lo más bajo del canal fue “Momento D” con Fabian Doman que promedió 3.8 en su nuevo horario de las 17.15.

El debut de Barassi marcó 6.3, y le dejó un piso que permitió que “Telenoche” creciera a 7.1. “Los protectores” marcaron 7.6, 9.7 la segunda emisión de “Los 8 escalones” y 9.1 hizo “La Uno”.

Llega “Los Protectores”. La nueva comedia protagonizada por Adrían Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez tendrá hoy su preestreno en la pantalla de eltrece.​https://t.co/8OT7khm5Il — eltrece (@eltreceoficial) March 7, 2022

Rial amenazante con Pallares y Lussich: “Te va a estallar la bomba”

Después de hablar de su debut en C5N con “Sobredosis de TV”, Jorge Rial comenzó a desgranar data sobre el tema de su comentada separación de Romina Pereiro y dijo que “nada es definitivo” en esa relación.

Frente a todos los rumores de este fin de semana atacó a quienes “involucraron gente que no tiene nada que ver, menores….” hablando de las menciones a la periodista Sofía Caram, a quien metieron en la historia sin tener nada que ver.

Rial habló de un colega que “tiró nombres y tuvo que salir a pedir disculpas …me involucraron con Alejandra Quevedo, la última vez que hablé con ella fue hace 7 años en un cumpleaños de Julieta Camaño, cuando estaba saliendo con Agustina Kampfer, hasta con Daniela Ballester con quien no hablé en mi vida…yo entiendo que quien tira esto le hubiera gustado que mi caso sea como el de ella, cosas turbias, cuernos, sexo a la mañana, lo mío fue una separación que no es definitiva….me extraña que Lussich y Pallares se sumen a esta mentira, creo que fui generoso con ellos, los impuse yo cuando en América los querían echar, pero bueno….”

“Mi separación no tuvo cuernos, no tuvo videos….se encontraron con una separación tranquila” comentó Rial en su programa radial.

“A Yanina no le importa nada…pero yo estoy solo, no busquen nada, tengo un departamento mío en el Palacio, estoy ahí hace meses….mientras están ahí me escriben (por Pallares y Lussich), mañana lo traigo, lo tengo….boca es una de las palabras que aparecen en el chat, y no es el club…lo tengo”. dijo amenazante Rial.

“Agradezco el interés, se que les da rating, pero esto de Pallares me parece que no está bien,..entiendo tu desesperación, cuando te estalle la bomba a vos mañana, vamos a ver”.

“Yo si fuera Pallares y Lussich estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí” dijo mientras comentaba el estreno de “Socios del Espectáculo” donde hablaban de su separación.

Con info de Laubfal.com