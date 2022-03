Fórmula Uno: Haas confirmó a Fittipaldi en lugar de Mazepin

Haas no espera hasta los test en Bahréin para aclarar a profundidad la salida del equipo de Nikita Mazepin y su sponsor.

Durante la carrera de NASCAR Cup en Las Vegas, Gene Haas, dueño del equipo Sterwart-Haas y de la única escudería estadounidense de F1, habló del tema y dijo que la decisión de dar por terminada la relación fue un movimiento influenciado por la invasión de Rusia a Ucrania.

“Hubo muchas críticas intensas sobre la invasión ucraniana y se volvió abrumadora. No podíamos lidiar con todo eso, nuestros otros patrocinadores no pueden lidiar con todo eso”, dijo Haas a The Associated Press.

Gene Haas quiso despejar cualquier duda y dejar en claro quien es el dueño del equipo.

“Haas siempre ha sido el patrocinador principal, no sé por qué la gente dijo que se convirtió en un equipo ruso. Haas Automation siempre estuvo en el auto. Estamos bien. Nos gustaría tener más dinero, por supuesto, pero estamos bien. Esto sólo nos da un número negativo mayor”, afirmó el empresario.

Este jueves se iniciará la segunda semana de test de pretemporada en Bahréin y el dueño del equipo confirmó a Pietro Fittipaldi como compañero de Mick Schumacher en las tres jornadas en Sakhir.

“Pietro estará definitivamente, para eso está, es el piloto de pruebas”, dijo Haas pero no garantizó que el nieto de Emerson esté en la primera carrera del calendario pactada para el 20 de marzo.

Fuente: Carburando