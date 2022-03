El inspector que persiguió al motochorro: “No pensé en el peligro”

“Yo iba camino a mi trabajo a prestar servicio en un operativo de alcoholemia 21.15. En Bravard y Castelli veo a unos quince metros de distancia una agresión de una persona contra una chica. Fue tan brutal que me llamó la atención. Pensé que era discusión de pareja pero cuando vi que esta persona tiró al piso a la chica y le arranca la mochila de la espalda y sale corriendo, me di cuenta que era un robo. Yo iba a auxiliar a la chica pero como vi que se levantó por sus propios medios y a los gritos me dirigía hacia Castelli para ver si lo podía ubicar”, comenzó con el relato Jorge Fortelli, el inspector de Tránsito de la Municipalidad que cumplió un rol fundamental para que la Policía terminara arrestando a un motochorro.

“Yo iba en mi auto para el trabajo. Él me ve que yo lo sigo, se baja de la moto y se va corriendo para un lado y el de la moto se va por Chancay. No me di cuenta que era a contramano y me metí igual. De ahí agarró Viamonte y empecé a llamar al 911 para que me den apoyo. Quería ver si podía recuperar las cosas de la chica. Como la policía no venía llamé al jefe del operativo nuestro y él se comunicó con el control de calle. Cuando el de la moto retoma por Mendoza, también a contramano, en Tucumán se le para la moto, me bajé del auto y me acerqué a él. No sé si eran los nervios o qué que (el delincuente) no podía seguir. De repente aparecieron cinco móviles de la Policía. Evidentemente la mochila se la llevó el otro delincuente que se fue corriendo”, agregó.

“En ese momento no pensé en el peligro. En los operativos se dan situaciones de mucha tensión, en especial en los procedimientos de control de alcoholemia”, expresó con total sinceridad.

En parte, Fortelli no tuvo inconvenientes para justificación de su arriesgado accionar. Cuando se le preguntó sobre su anteriores ocupaciones, se despejaron todas las dudas.

“Fui militar pero a los 19 años me convocaron para Malvinas. Fui un movilizado que quedé en segunda línea. Mis compañeros sí combatieron y nos vemos todos los años. No combatí pero tuve un entrenamiento. A veces digo que, con 19 años, uno no lo piensa pero los derechos humanos nuestros no existían y sí existen para otras personas. Van a cumplirse 40 años y nosotros no recibimos ni un solo reconocimiento”, concluyó.