Dirigente política fue grabada exigiendo retornos de un plan social

Beatriz Ludovico es la presidenta del Partido Justicialista Adolfo Alsina, referente del Movimiento Evita y fue candidata en las PASO del año pasado. Ludovico tendrá complicaciones judiciales en las próximas semanas, ya que avanza una investigación en su contra por el delito de “defraudación contra la administración pública”.

Ludovico, según ya se pudo probar, otorgaba planes sociales a cambio de un “retorno” y de participar en marchas y actos políticos.

Una mujer que se animó a denunciar, relató que la dirigente peronista le exigía el 20 % del monto del plan social.

En la causa, sustentada por una conversación telefónica grabada, queda “demostrado claramente una maniobra destinada a obtener indebidamente un retorno de lo que el Estado Nacional entrega en concepto del plan social `Potenciar Trabajo´ a sus beneficiarios por parte de la señora Ludovico”.

“El pedido se efectúa con la excusa de que estos pagos serían `en favor de la organización` y que eventualmente se volcarían `hacia la gente que lo necesita`, y siempre se encuentran respaldados en la amenaza de pérdida del plan”, señaló el fiscal Santiago Martínez en el pedido de indagatoria.

La víctima, en sede judicial, explicó que Ludovico tenía una participación activa en la gestión de los planes sociales toda vez que “buscaba chicas que pudieran obtener el plan, les pedía fotocopia del DNI y conseguía que les dieran el alta de los mismos y los empezaran a cobrar. A mí particularmente me pidió la fotocopia del DNI mío y del DNI de mi hija”.

Agregó que “existen otras personas en situaciones similares, que no se han animado a denunciar en su momento ya que las amenaza no sólo con quitarles el plan sino también con golpearlas a las que no cumplen con sus pedidos de dinero o de otras cosas”.

En cuanto a las “contraprestaciones” que reclama la imputada Ludovico, a las beneficiarias del plan social le exigían principalmente dinero, pero también te pide ir a las marchas. “A mí me hizo ir a varias marchas de los derechos de las mujeres, cuando estaban con la cuestión del aborto y de los femicidios. Tuve que ir porque si no me amenazaba con retirarme el plan”, señaló la denunciante ante la Justicia.

LA BRUJULA, accedió al audio que compromete a la dirigente política de Adolfo Alsina. La charla, sintetizada, desnuda el esquema de corrupción política:

VÍCTIMA: SI HOLA;

LUDOVICO: ESTABA EN UN ALMACEN;

VÍCTIMA: HOLA BETI QUERES QUE TE LLAME POR COMUN POR QUE NO SE ESCUCHA MUY BIEN;

LUDOVICO: NO, NO. ESCUCHÁ… ¿CREO QUE QUEDO CLARO O NO? LO QUE ERA, CUANTO ERA;

VÍCTIMA: SI, VOS QUERIAS QUE YO TE DIERA TODA LA PLATA AHORA CUANDO YO COBRARA ESOS 110 QUE TENIA, O QUERIAS QUE YO TE DIERA 20 Y DESPUES 5 NO SE COMO QUERIAS HACER VOS;

LUDOVICO: EL 20 POR CIENTO DE ESA PLATA QUE COBRAS AHORA Y DESPUES MES POR MES LO QUE HABIAMOS ACORDADO;

VÍCTIMA: QUE ERAN 5.000 NOMAS O NO;

LUDOVICO: LA MITAD CLARO;

VÍCTIMA: SISISI TE ENTENDI TE ENTENDI;

LUDOVICO: ESTO ES UN ACUERDO Y YO TE LO DIJE CLARAMENTE ES PARA LA ORGANIZACION NO ES PARA MI. VOS TENES QUE TENER CLARO QUE UNA ORGANIZACION GESTIONA COSAS PARA LAS PERSONAS Y ESAS PERSONAS TIENEN QUE RESPONDER A LA ORGANIZACION SI TENES TANTAS VUELTAS NO HABLAMOS MAS NO ENTREGUES NADA.

VÍCTIMA: PERO NO ENTIENDO POR QUE ME QUERES SACAR EL PLAN CUANDO YO TE ESTOY DICIENDO QUE YO TE PUEDO LABURAR LOS FINES DE SEMANA

LUDOVICO: NO MI AMOR, POR QUE EN ESTA ETAPA ES TOTALMENTE DIFERENTE POR ESO SE ESTAN DANDO DE BAJA PARA TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NO VAN A CUMPLIR LOS OBJETIVOS QUE NECESITA LA ORGANIZACION.

VÍCTIMA: YO PIERDO BETI POR QUE CON ESOS 10.000 PESOS YO LOS PUEDO INVERTIR EN CUALQUIER COSA QUE YO NECESITE;

LUDOVICO: PERO INVERTILO, PERO INVERTILO MI AMOR;

VÍCTIMA: Y BUENO ENTONCES;

LUDOVICO: OLVIDATE, OLVIDATE. INVERTILO, PERO A MI NO ME VAS A DECIR QUE POR QUE VOS INVIERTAS ESTO YO TE TENGO QUE SOSTENER EN UNA ORGANIZACION DONDE VOS NO QUERES APORTAR NADA;

VÍCTIMA: PERO SI YO TE STOY DICIENDO QUE QUIERO LABURAR. CON EL TRABAJO YO APORTO;

LUDOVICO: NO, NO. NO VAS A LBURAR CUANDO A VOS SE TE CANTE. VOS TENES QUE LABURAR CUANDO LA ORGANIZACION TE NECESITA COMO HACEN TODAS LAS PERSONAS. ESO EN CUALQUIER LADO ES UNA ESTAFA A LA ORGANIZACION;

VÍCTIMA: EL QUE ES UNA ESTAFA SI YO TE ESTOY DICIENDO QUE QUIERO LABURAR Y VOS ME ESTAS SACANDO PLATA;

LUDOVICO: Y VOS ESTAS ESTAFANDO NO YO NO TE SAQUE NADA;

VÍCTIMA: ¿YO EN QUE TE ESTOY ESTAFANDO?

LUDOVICO: NO TE PREOCUPES. YO NO QUIERO TENER TRATO CON GENTE CONFLICTIVA QUE NO ENTIENDE;

VÍCTIMA: ESCUCHAME, PERO NO ME SAQUES EL PLAN PORQUE YO ME ESTOY OFRECIENDO A TRABAJAR

LUDOVICO: NO, NO Y BUENO PERO NO ES ASÍ; NO ME TENES QUE OFRECER TRABAJAR. HAY UNA CONTRAPRESTACION QUE HAY QUE CUMPLIR;

VÍCTIMA: Y PERO ENTONCES ES COMO VOS ME DIJISTE HOY: TE DOY LOS 20. VOS ME DIJISTE S QUE SI YO TE DABA LOS 20 Y LOS 5 NO ME SACAS EL PLAN. ME DIJISTE QUE NO ME LO SACABAS Y QUE YO ME QUEDABA EN MI CASA RASCANDOMELA. ¿NO ME LO DIJISTES ASI?

LUDOVICO: POR ESO QUE ES UNA PARTE PARA LA ORGANIZACIÓN;

VÍCTIMA: VOS ME ESTAS ME ESTAS EXTORSIONANDO PARA VER CUANTA PLATA TENGO EN EL BANCO PARA QUERER SACARME TODO. ESTA BIEN BETI… ¿SABES QUE? GUARDESE EL PLAN GUARDESE EL PLAN Y QUE LE SEA LEVE… ESTAS ORGANIZACIONES Y LAS MARCHAS ESAS DE MIERDA QUE HACEN… YA SE VAN A CAGAR DE HAMBRE CUANDO TODO ESTO DE LA POLITICA CAMBIE A LA MIERDA. TE PUEDO ASEGURAR QUE TE VAS A CAGAR DE HAMBRE. TE MANDO UN BESO.”

Con estos elementos de prueba, la Justicia Federal ya realizó allanamientos y citó a declarar en indagatoria a Ludovico, que no abrió la boca ante la jueza Gabriela Marrón y el fiscal Santiago Martínez, que en las próximas horas deberá definir su situación procesal.