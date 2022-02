Presidente Fernández recorrió zonas afectadas por el fuego en Corrientes y Misiones

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunió durante la tarde de este viernes con brigadistas, militares y bomberos que combaten los incendios forestales en el departamento correntino de San Miguel.

Además, antes de encabezar un acto en la Escuela de la Familia Agrícola Ñanderoga, sobrevoló las zonas más afectadas por las llamas de las provincias de Corrientes y Misiones. “Donde hay un argentino que sufre, que tiene una necesidad, hay una Argentina que sufre y todo el país tiene que ir en soporte. No somos 24 distritos sino un país”, sostuvo.

Al mismo tiempo, durante dicho acto, destacó el trabajo del Gobierno nacional “enviando ayuda para controlar los incendios, con recursos y facilidades” mientras que remarcó: “Tenemos que prevenir todo lo que sea necesario para que estas cosas no ocurran más. El mundo ha cambiado y debemos entender que no hay tiempo que perder. El cambio climático no es un problema del futuro sino del presente, y esto que nos está pasando es necesario entenderlo y afrontarlo”.

En el recorrido estuvo acompañado por los gobernadores de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y Corrientes, Gustavo Valdés; los ministros de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié; de Seguridad, Aníbal Fernández; del Interior, Eduardo de Pedro; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez y el titular del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Al mismo tiempo, Alberto Fernández le habló directamente a los héroes que combatieron las llamas: “A los bomberos, brigadistas locales y de todas las provincias, a las fuerzas de seguridad nacional que han estado acá colaborando con Corrientes en un momento tan difícil, a nuestros hermanos bolivianos por la ayuda y al gobierno de Brasil que ha enviado brigadas: agradezco el coraje, el empeño y el esfuerzo que han puesto”.

Fuente: El Destape