Habló el hombre agredido en una toma: “Pensé que me quebraban”

Gustavo Ionni se recupera de una paliza que le propinó un grupo de personas que intentó por quinta vez apoderarse de sus tierras en Pacífico y Biggio. “Pensé que me quebraban”, dijo en comunicación con La Brújula 24 al recordar aquellos minutos donde recibió golpes en todo el cuerpo.

“Me puedo mover con calmantes, por suerte no tuve fracturas, solo algunos pequeños cortes en la cabeza. Me agarraron del cuello para atrás y allí pensé que me quebraban. No sé cómo hice y zafé para salir”, relató sobre lo sucedido el pasado sábado.

Ionni heredó de su padre un extenso terreno que desde el año pasado ha sufrido varios intentos de ocupación por parte de un grupo que él asegura está organizado por personas que quieren sacar provecho.

Aseguró que constantemente le pone cerca, pero se la roban o simplemente la tumban. La últimas vez lo intentó con láminas en agosto del año pasado, pero ya no queda ninguna en el lugar.

Alertado por los vecinos este sábado se fue hasta el lugar para intentar disuadir a las personas que estaban en el lugar. “Iba andando a 20 (km/h) por como está el suelo, empezaron las piedras, una piedra reventó el vidrio. Le robaron el celular a mi hermana y salí para agarrarlo”, relató.

En medio de la agresión dijo que le sustrajeron sus documentos, dinero y las tarjetas de crédito. “La camioneta querían voltearla, pero arranqué al lado del patrullero que estaba en el cordón de la vereda. La policía no se acercó”, afirmó.

En el video se observa cómo le dan golpes y patadas, luego de salir de su caminioneta.

Ionni aseguró que dio aviso al 911, “pero entre medio sucedió todo esto. Estoy contento porque estoy vivo, porque con la saña que me pegaron escapa de lo racional”. Agregó que el video fue filmado por las mismas personas que ocupaban el terreno y que lo difundieron por la redes sociales “como si fuera una hazaña”.

“Está probado y más probado que somos los legítimos dueños”, dijo mientras espera que la justicia ordene nuevamente a la policía que desaloje a los ocupantes.

A la espera de la orden de la justicia

Fuentes policiales indicaron a La Brújula 24, que están a la espera del orden del juzgado de garantía para iniciar el desalojo de las personas que todavía se encuentran en el lugar.

Agregaron que la agresión contra Ionni se produjo luego de que ingresara con su camioneta sin la policía y que estuvo a punto de atropellar a una mujer con un bebé y a otras mujeres. Por esta razón se efectuaron cinco denuncias en su contra.

“Lo atacan porque casi atropella a una mujer, él no se percató de eso, pero hicieron la denuncia, una es de la chica que queda escasos centímetros de la trompa de la camioneta. Si le pasa por arriba hubiéramos tenido una tragedia”, aseguró la fuente.

Las autoridades tienen identificadas a las personas que se encuentran en sitio y concuerdan con Ionni en que se trata de un grupo organizado.