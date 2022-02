“No entiendo lo qué está pasando”, dijo la abogada de Cónsoli sobre el allanamiento en su gestoría

Romina Buamscha conversó brevemente esta mañana con LA BRÚJULA 24 con relación a los procedimientos simultáneos que lleva adelante Justicia Federal en el marco de los últimos atentados ocurridos en la ciudad.

Uno de ellos se materializa en una gestoría céntrica donde desempeña su labor Romina Buamscha, una de las personas que se encuentran en la mira de los investigadores.

“No entiendo nada de lo que está pasando. No me están allanando nada. Esto es por la causa de la señora Cónsoli, donde me presenté para que le restituyan los elementos que le habían incautado. Estoy en mi domicilio y ahora yendo a la gestoría. No hay nada para allanar”, resumió.