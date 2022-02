Habló Carlos, el autor del conmovedor cartel de la Plaza Rivadavia

Carlos, autor del mensaje que apareció esta mañana en un banco de la Plaza Rivadavia, prefiere no profundizar en detalles ni exponer aún más a la destinataria de ese mensaje misterioso y tierno que dejó en el céntrico paseo público.

“No me imaginaba semejante difusión. No lo hice para que se generara un efecto multiplicador tan grande”, explicó ante la consulta de la redacción de La Brújula 24.

“Indira es una persona muy especial. Amo a esta señora. Hoy por hoy estamos separados con una relación que comenzó hace un año atrás”, indicó sobre ese vínculo.

“No soy trigo limpio, algunas macanas me he mandado pero que no tienen nada que ver con cuestiones de infidelidad con terceras personas. La respeté y la respeto a rajatabla. Soy un tipo grande. Ella tiene muchos años menos que yo. Me enamoré de una manera sensacional. Jamás en mi vida una mujer me trató de la forma en la que ella me trató a mí. La voy a amar hasta que no tenga vida”, afirmó.

“No me imaginé que podía suceder esto. No quiero lastimarla, no quiero ofenderla, que es lo que logré: me bloqueó por todos lados”, advirtió Carlos, para finalizar con toda una declaración de amor incondicional: “Eso no va a impedir que yo siga sintiendo el amor que siento por ella”.