El tierno y misterioso mensaje por el Día de los Enamorados en la Plaza Rivadavia

Cada 14 de febrero afloran los sentimientos más dulces en el marco de San Valentín, una fecha destinada pura y exclusivamente para los enamorados que expresan de diversas formas esa tan bella sensación.

Esta mañana, en un banco de la Plaza Rivadavia, se pudo ver un cartel prolijamente ubicado en un banco, justo enfrente del Palacio municipal, alusivo a la fecha que hoy se está celebrando.

“En este banco me enamoré de Indira G.P. (y una bandera de Venezuela). Jamás dejaré de amarla. Si no era el amor de mi vida. Me equivoqué de vida, no de amor. Ya no estamos juntos Carlos J.”

Seguramente la difusión de este mensaje pueda contribuir a que llegue a la destinataria. Y si eso contribuye para que vuelvan a esta juntos, será un desafío logrado.