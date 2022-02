Fuerte mensaje de Rocío Marengo: “Quiero ser feliz”

Rocío Marengo lanzó un profundo y fuerte mensaje en las redes sociales en las últimas horas que sorprendió a sus seguidores.

“No quiero escuchar el te lo dije…. Por favor. Yo creí que iba a poder!!! Perdón!! Me lastimé mucho!! Yo no lo merecía!! (emoji corazón roto)“, expresó la modelo en sus historias.

Y amplió: “Ya no quiero escuchar más!!! Quiero ser feliz!!! No quiero que me opaquen lo que con tanto esfuerzo logré!!! Quiero paz y amor! (emoji carita con llanto)“.

Rocío Marengo está en pareja con Eduardo Fort, con quien anteriormente pasó por alguna crisis que ella misma expuso durante su participación en La Academia, a fines de 2021.

“La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación, y está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme”, reveló por aquel entonces entre lágrimas.

¿Tendrá que ver este dramático mensaje en las redes sobre su actual relación con el empresario?

Fuerte: Primicias Ya