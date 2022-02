La interna del PRO y la pelea por la sucesión de Gay

Pensando en el 2023

En el oficialismo local hay muchos que quieren ser. Más de uno se ilusiona con convertirse en candidato el año que viene, teniendo en cuenta que Héctor Gay no buscará un tercer mandato. Como se sabe la ley que le impedía la re re fue pulverizada por la legislatura bonaerense, sin embargo, el alcalde sigue repitiendo que cumplirá su palabra de no postularse.

La mesa chica definirá, como tantas otras cosas, quién será él o la elegida. Mucho dependerá de los movimientos a nivel nacional, de los posicionamientos internos y si hay o no PASO. Pero la ansiedad de los indiscretos de esta sección es grande por eso vamos por los nombres que hoy por hoy encabezan el ranking. Más de uno se sorprenderá.

Quién cuenta con más chances, si hoy fuera la elección, es por lejos la senadora Nidia Moirano. Es una de las integrantes de la mencionada mesa chica y tiene el peso y el consenso político dentro de los amarillos. Es más, si fuera La Dama de Hierro, más de uno ni mencionarían sus aspiraciones al sillón de Bordeu. Si mueve la dama, varios se quedarán en el molde.

En el caso de Moirano, la sintonía con Larreta o Patricia Bullrich es inmejorable.

El que ocupa el segundo lugar en el podio es el diputado Fernando Compagnoni. “Coco” o “El Compa” para sus conocidos. Con una personalidad afable, es quién reúne mayores chances para intentar suceder a Gay si Moirano no es de la partida.

En tercer lugar aparece el trío de los jóvenes, y los más poderosos dentro del gabinete del Intendente: Marcos Streitemberger, Pablo Romera y Tomás Marisco.

Más atrás, y con menos chances al día de hoy, aparecen Fabiola Buosi y Adrián Jouglard.

En paralelo, este fin de semana se terminó de acordar que habrá lista de unidad en el PRO bonaerense. Patricia Bullrich, que amenazaba con armar su lista, acordó con Jorge Macri y compañía.

El año pasado, el comando bahiense rompió con el primo del expresidente y apoyó la candidatura de Diego Santilli. Por eso habrá que estar atentos a cómo se alinean a nivel nacional los principales referentes locales. Hoy por hoy, se podrían ordenar de la siguiente manera: Moirano y Streitemberger, se sienten más representados por el ala dura que lidera Patricia Bullrich. En tanto, Santiago Nardelli, Pablo Romera y Tomás Marisco se inclinan por el jefe de Gobierno porteño Rodríguez Larreta.

Saliendo de los amarillos, pero dentro de la misma coalición, también se perfilan candidatos. En la Coalición Cívica no hay dudas de que el senador Andrés De Leo buscará -con o sin PASO -tener despacho frente a la Plaza Rivadavia. Será candidato sí o sí, a menos que a último momento Carrió tenga otros planes para él.

Por el lado del radicalismo, las cosas se irán delineando con el correr del tiempo. Como siempre, los aspirantes sobran. El retornado Martín Salaberry sueña con ser, empujado por una eventual candidatura de Lousteau. El locutor Lorenzo Natali no está desesperado por meterse en el baile de una candidatura a intendente, pero si Emilio Monzó vuelve a pisar fuerte en el próximo cierre de listas es altamente probable que lo imponga, aunque chille la militancia radical que lo ven como un paracaidista. “Está claro que es un sapo de otro pozo, pero la gente lo vota. Así que vaffanculo”, resumió uno de los auspiciantes de “Lori”.

Un sector de la UCR sueña con instalar al médico Marcelo García Diéguez. El exdirectivo de la Asociación Médica representa a un grupo de boinas blancas que lo ven como un “candidato clásico del partido”. Algunos de los más jóvenes creen que podría contar con el apoyo del Grupo Hospital, que es encabezado por el director del Leónidas Lucero Gustavo Carestía y el matrimonio Arnaudo-Quartucci. Todos exlinaristas.

Los que ven posible esa chance no recuerdan la historia reciente (y trágica) de nuestra ciudad. Desde la AMBB se llegó a vincular vilmente al entonces jefe comunal Jaime Linares y algunos de sus funcionarios (Carestía, entre otros) del crimen de Felipe Glasman. La famosa “guerra de de la salud”. Aquella afrenta es una herida que no cicatriza. Algunos de los que fogonearon a las “Las 3 L” como eje del mal, luego terminaron investigados por el fiscal Long por el delito encubrimiento.



Máximo, de incógnito en Monte

Luego de una de las semanas más convulsionadas en su carrera política, que incluyó la renuncia a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner se tomó unos días de reparador descanso

Fue más precisamente el fin de semana, donde aprovechó la ocasión para visitar a sus hijos, que se encuentran veraneando con su mamá en la vecina localidad balnearia disfrutando de las bondades del aire de mar.

Tal es así que un bahiense le contó a esta indiscreta sección que hasta lo vio caminando serenamente por las calles de Monte Hermoso del Este.



Cruce picante por la droga

Esta semana nuestro país fue noticia mundial, luego de que por lo menos 23 personas fallecieran por consumir cocaína adulterada. En ese contexto hubo un cruce fuere entre los ministros de Seguridad de la Nación y de la Provincia, Aníbal Fernández y Sergio Berni.

Pero en Bahía también se dio un intercambio de opiniones vía Twitter, en este caso, de políticos que están en veredas opuestas. Los protagonistas fueron el militante de la CCC e integrante del Frente de Todos, César García, y el presidente del bloque de concejales de Juntos, Adrián Jouglard.

Todo comenzó cuando Jouglard publicó: “Las adicciones son un hábito peligroso del que es muy difícil salir por dependencia física o psicológica, genera mucho sufrimiento a la persona y a su entorno, @SaludBAP no debe estimular el consumo, aunque sea cuidado #NoALasDrogas”. El exsecretario de Gobierno hacía referencia a un tuit de la Provincia en el que se decía “anticipate a disfrutar como te gusta, sin poner en riesgo tu salud. Las sustancias psicoactivas pueden modificar tu percepción. #ConSumoCuidado #ReCreo”.

Al ver este comentario del “amarillo”, García decidió responderle: “Además de “comentar” lo q hace la droga ¿Qué políticas públicas hace el @MunicipioBahia para tratar esta problemática? Nosotros desde los hechos practicamos con el Centro de Atención y Acompañamiento #Niunpibemenosxladroga la lucha para que los pibes tengan otra salida”. “Fomentamos el deporte, la recreación, el trabajo colectivo, huertas, clases de apoyo, atención con profesionales (gratuitos) en barrios de la periferia de Bahía con ausencia municipal. También lo hacen sectores de la iglesia, última barrera para que los pibes encuentren otra salida”.

Pero no quedó todo ahí. Porque Jouglar volvió a arrobar a García y le respondió: “Estimo que desconocés el trabajo que hace el departamento de Salud Mental y Adicciones de @MunicipioBahia, así como los cultos religiosos y otras entidades que trabajan y mucho por la problemática. No desconozco tu trabajo, como así tampoco el gravísimo error que cometieron”. A lo que García respondió: “Porque conozco puedo decir que el hospital Municipal no cuenta al día de la fecha con guardia de salud mental. Entonces ¿Qué tanta importancia se le da al tema? O me equivoco”.

Y el cruce siguió: “Para que estés al tanto la guardia de salud mental corresponde al tercer nivel de atención, el Hospital atiende por guardia las intoxicaciones agudas, para el Municipio es importante la problemática de las adicciones, por eso no entendemos la conducta del Ministerio de Salud de la Provincia”, publicó jouglard. Y García finalizó el intercambio de tuits con: “Igualmente no estoy de acuerdo con la política de reducción de riesgos, estamos en contra de la droga que anestesia la verdadera rebeldía que tienen los jóvenes adentro”.



Remodelación del Parque Independencia

Esta semana comienza la tan esperada remodelación del Parque Independencia. En la primera etapa se invertirán 30 millones de pesos, y se basará en la propuesta de un estudio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual ganó el concurso provincial convocado por la Municipalidad.

Este inicio comprende la intervención sobre el sector cercano a Avenida Pringles. En su momento, desde la Comuna indicaron a Bahía Indiscreta que la idea es que el espacio público sea inclusivo e integrador, y que pueda ser usado por la comunidad en general, aprovechando propuestas culturales y vecinales, teniendo muy en cuenta el entorno en el que está ubicado.

Se van a modificar los bordes y se demolerá parte del pequeño muro que lo rodea. Habrá bicisendas, carriles para caminar y correr, y bancos. Por supuesto, también habrá un trabajo especial en cuanto a la flora y la fauna del lugar.



Fiscal insistente

El fiscal federal subrogante Gabriel González Da Silva está insistente. Su insistencia se basa en pedir que una persona, para evitar un juicio, realice dos donaciones de sangre. Esto, en el lugar de la reparación que se da habitualmente en este tipo de juicios a prueba.

El defensor oficial José Ignacio Pazos Crocito, no solo se opuso, sino que indicó que esto se trata de un delito, que va en contra de la “Ley de Sangre” (Ley 22.990), que impide que esta sea un objeto de comercio. Solo puede ser donada y en circunstancias específicas, como de forma voluntaria y en hospitales o centros especiales. Por ello hizo una denuncia penal ante el tribunal.

Da Silva, haciendo referencia a ese pedido (que en realidad había sido realizado por una fiscal que lo subrogaba), aseguró que lo habían malinterpretado, ya que solicitaba la donación de la sangre en sustitución de tareas comunitarias, y siempre que el imputado lo aceptara. Lo que se le dijo desde el Tribunal es que esa es una regla de conducta no prevista en el Código Penal, y consecuentemente, no la podía pedir. Pero el fiscal insiste, y ha ido recurriendo el tema en estamentos superiores. A su vez, la defensoría seguirá denunciando formalmente que eso no se puede hacer.

Veremos cómo termina la controversia.



Veredas

La Municipalidad, tal como se informó, comenzó a controlar las veredas y los recintos para árboles en el centro y el macrocentro de la ciudad. Bahía Indiscreta pudo saber que, en estos primeros días de trabajo, las cosas salieron mejor de lo que se pensaba. Fuentes de Alsina 65 comentaron que las veredas en general no están tan mal, pero “las que están rotas… están muy rotas”. En cuanto a los recintos, hay varios ya abiertos, pero sin árboles. Lo que es la nada misma.

“En una semana ya hicimos más de cien intimaciones. Por ahora, mientas los inspectores hacían los trabajos, la gente que se acercó a preguntar lo hizo de forma muy respetuosa. Hubo muy buena recepción, y en general, también les manifiestan que era necesario un plan así. Obvio, no faltan los que buchonean otra calle además de la de ellos para que vayamos a controlar”.

La idea, según explicaron, no es andar haciendo multas a troche y moche, o que la gente que no puede pagar deba arreglar la vereda como sea: “A los que no puedan, los vamos a ir a ver de forma particular, y vamos a buscar un método para cada caso. Que puede ser darle más plazo, hacerlo con una cooperativa de trabajo y que la persona lo pague en cuotas en la partida municipal. O, si directamente no puede, buscaremos la forma de hacerlo. Pero la idea es charlar cada caso en particular”. Esperemos que el plan funcione, y que rápidamente se extienda a los barrios, ya que hay lugares que se han vuelto intransitables, especialmente para gente discapacitada o ancianos.



Fumaron la pipa de la paz

Parece que la familia de reconocidos empresarios gastronómicos y el vendedor callejero senegalés firmaron la pipa de la paz. Esta sección contó en su momento la insólita historia: el ciudadano africano había instalado una cortina metálica de enrollar, con candado incluido, en la puerta lateral del edificio en el que está instalado un importante café céntrico.

Se había armado su puestito, pero, además de usurpar esa entrada y parte de un pasillo para guardar su mercancía, impedía que se pudiera ingresar al primer piso de la edificación. Cosa muy peligrosa si se tiene en cuenta que no se podrían realizar tareas de mantenimiento fundamentales, por ejemplo, para evitar inundaciones por lluvias.

Pues bien, Bahía Indiscreta pudo saber que luego de muchas semanas, y de mucho hablar, el senegalés dejó el lugar. Y, como la persiana estaba soldada (colocada como para no sacarla nunca más), y el vendedor aseguró que no tenía a nadie que la pudiera remover, los propios dueños del café se harán cargo de contratar al personal de mantenimiento para que la retire y se la devuelvan. “Por suerte se pudo solucionar el tema de forma tranquila, y sin ir a la Justicia. Sabemos que es un laburante y quedó todo bien”, aseguró uno de los titulares del café.