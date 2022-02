Joaquín Jacob, el músico bahiense que Abel Pintos eligió de telonero

Joaquín Jacob tiene 19 años y para muchos ya es un nombre conocido en la ciudad, el músico bahiense desde hace tiempo viene impulsando su carrera artística. Tal es así que, ahora situado en Buenos Aires, se convirtió en el elegido de Abel Pintos para ser su telonero.

“Estamos de gira con Abel desde noviembre, estuvimos por un montón de lugares”, contó Joaquín esta mañana en diálogo con el programa La Mesa Dominguera, que se emite por LA BRÚJULA 24.

“Con él tengo una amistad de muchos años. Cuando vine a estudiar a Buenos Aires un día me llamó y desde ahí me estuvo dando una mano muy grosa”, comentó.

En el 2018, Joaquín Jacob pasó por los estudios de LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

Pero el joven artista no solo lo acompaña en cada uno de sus shows, sino que el trabajo que están realizando en conjunto va mucho más allá: “Estamos haciendo mi primer disco, él lo está produciendo y yo componiendo”, reveló Jacob.

“Que tenga ese rol en mi disco es super importante, porque en las cosas chicas que quizás yo no veo él encuentra una gran canción, se nota su experiencia”, afirmó.

Y en ese mismo sentido, relató: “Vine a Buenos Aires justo en el momento en el que empezó la pandemia, sin conocer a nadie y la mano que me dio Abel fue enorme, no solo musicalmente, sino personalmente también”.

Profundizando en cómo fueron sus inicios en el mundo de la música, el artista de 19 años recordó una simpática anécdota: “Cuando tenía 10 años fui a lo de un amigo y estaba muy preocupado porque quería ser artista y no tenía canciones, entonces esa misma noche me puse a escribir una con él, para encontrar un hit y pegarla”.

“Estoy convencidísimo que si me olvido de dónde salí no sé ni a donde iría. A Bahía le tengo mucho que agradecer, siempre que quise hacer una propuesta cultural me apoyaron”, completó.