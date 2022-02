Juan Martín del Potro anunció su retiro del tenis

Juan Martín Del Potro anunció este sábado que se despedirá del tenis profesional. Lo hará en el Argentina Open, delante de su gente cuando el martes enfrente a Federico Delbonis, junto a quien conquistó la Copa Davis en 2016.

“Es más una despedida que una vuelta”, anunció entre lágrimas cuando nadie lo esperaba. Visiblemente emocionado, vestido con un traje negro y una camisa blanca, Delpo avisó que en su último partido estará presente su mamá, quien nunca lo vio jugar en vivo y en directo por el circuito profesional.

“La rodilla me tiene viviendo una pesadilla. Hace muchos años que intento tratamientos, médicos y nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando. No encontraba mejor torneo que el de Buenos Aires para poder hacerlo. Después de estas semanas, miraré el futuro y hoy tengo que elegir vivir como una persona de 33 años tratando de no tener dolores y no como un deportista profesional que nunca bajó los brazos. Es una decisión dificil”, sostuvo en una conferencia de prensa que ofreció en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Y siguió: “Tal vez no tenga una vuelta milagrosa al tenis como las que siempre tuve, sino que esté a la vuelta de la esquina otra decisión sobre mi carrera. Los dolores pasaron a ser parte de la vida cotidiana y no sólo del deporte. Soy un tipo que le gusta estar activo, correr, compartir con amistades y jugar al fútbol y hoy estoy imposibilitado. Imaginate lo que es jugar al tenis”.

Delpo, no obstante, se mostró entusiasmado por la oportunidad de volver a pisar una cancha y por los puntos. “No veo la hora de entrar a la cancha el martes. Lo que estoy viviendo es por lo que me operé por última vez y por lo que hice el esfuerzo para poder jugar. Amo este deporte, pero es difícil lidiar con tantos dolores y hacerlo tan bien como siempre me tocó hacerlo. Ojalá que tengo un lindo día el martes”, remarcó.

Sobre su debut con Delbonis, un viejo conocido, el tandilense sostuvo: “Me tocó jugar con un amigo. No podía -entre lágrimas- pedir otro rival para jugar que no sea Fede, porque compartimos los dias mas lindos de nuestras vidas tenísticas. Posiblemente el martes sea otro de los días más inolvidables de mi vida que esté Fede me pone contento”.

Fuente: Clarín