Qué impulsa a Alejandro Lerner a cerrar su estudio de grabación

Ubicado en pleno corazón de Villa Urquiza, el mítico estudio El Pie cierra sus puertas para siempre.

Charly García supo pasar por el estudio de grabación El Pie, que cerrará de manera definitiva.

Fue fundado por Alejandro Lerner en 1992 y guarda recuerdos de grabaciones de artistas como Charly García, Joaquín Sabina, Gustavo Cerati, León Gieco, Fito Páez, Diego Torres, Vox Dei, Rata Blanca y tantos más.

“Lo pude bancar casi 30 años pero en los últimos se hizo muy difícil. El coletazo de la pandemia con el estudio cerrado sin generar ganancias pero con gastos, me hicieron llegar a esa conclusión”, confesó Lerner.

“Esto fue construido con todo el amor, la voluntad, la pasión y generosidad para que la Argentina tenga un estudio enorme, lleno de servicios para los colegas. Es un estudio que sigo bancando con mi trabajo de artista, pero pocas veces en los últimos años se pudo financiar, sobre todo porque los insumos que tienen que ver con la tecnología son en dólares y es cada vez más difícil”, indicó.

Contó también que el estudio está lleno de historias.

“Fue muy utilizado para las clínicas de los ingenieros más importantes del mundo. Vino Alan Parsons, que es muy amigo, Humberto Gatica, los mejores ingenieros de la historia han pasado por ahí. Geoff Emerick, el ingeniero de Los Beatles, vino a dar una clínica de tres días y después se quedó otro más para trabajar conmigo”.

“Fue pensado como una inversión cultural”

“Hoy se puede grabar un disco en una computadora, claro que con distintos niveles de calidad. Cambió mucho la cultura de grabación de un disco de la que yo conocí cuando empecé, y El pie tiene una consola gigantesca que tiene que ver con una era en la que se buscaba un sonido análogo. Tratamos de mantener el estudio aggiornado con una personalidad de espacio con teclados, piano, órgano, varias cosas. El Pie nunca fue pensado como un negocio sino como una inversión cultural”, expresó Lerner.

“Voy a conservar algunas cosas que son mías, personales. Los teclados son míos, por ejemplo, y hay otras cosas demasiado amadas que no voy a largar. Buscaré a alguien con quien hacer un estudio personal, ya no comercial. Aparte, en los últimos diez años dentro de El pie construí otra locura que es una sala de ensayo para mí, porque a veces estaba ocupada y yo no podía grabar o ensayar porque necesitaba que se genere trabajo para mantenerse. Entonces tenía mi propia sala, espectacular, en el fondo donde estuvo Charly, Pedro (Aznar), un montón de amigos; tiene una especie de departamento íntimo con cocina propia, horno, heladera. Qué se yo… le puse todo el amor que se le podía poner”.

El comienzo del final

“Empiezo a grabar mi último disco en febrero, creo que es la despedida que corresponde para cerrar el círculo. También relanzamos, con video, la canción ‘Puro sentimiento’ que hicimos con Carlos Santana. Hay proyectos espectaculares que no puedo anunciar hasta que no sean concretos. Quiero agradecerles a todos los artistas del mundo y a los ingenieros y productores que han pasado y han amado ese lugar tanto como yo. Agradezco que lo hayan elegido como un lugar para plasmar sus proyectos. Incluso, si tengo tiempo, quiero hacer un concierto de despedida con amigos, con invitados”, manifestó Lerner.

Fuente: La Nación