Cerruti justificó el “home office” estatal y esquivó hablar de las vacaciones de la titular de PAMI

La vocera presidencial Gabriela Cerruti justificó el “home office” dispuesto por el Gobierno nacional para los empleados estatales y explicó que la alta demanda energética ante la ola de calor se debe a una “gran recuperación económica”. Además, esquivó la pregunta sobre las vacaciones en el Caribe de la titular de PAMI, Luana Volnovich, y del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

“El Gobierno reconoce la solidaridad de las empresas que van a disminuir el consumo de energía en estos días para evitar cortes de energía”, comentó la funcionaria en la usual conferencia de prensa de los jueves en Casa Rosada. “El Gobierno está llevando adelante un diálogo con las empresas de energía para que la disminución del uso se lleve adelante estos días y que el sistema pueda funcionar, aunque puedan suceder contingencias”, agregó.

Frente a la consulta sobre las cuestionadas vacaciones en el Caribe de Luana Volnovich y Jorge Ferraresi, Cerruti esquivó una respuesta concreta: “Lo que nosotros entendemos es que el PAMI es la mayor obra social de la Argentina, sobre los días de vacaciones que se tomen los funcionarios es otro el ámbito donde se tiene que tener esa conversación”, dijo.

Cuando otro periodista le consultó si se le pedirá la renuncia a la titular de PAMI y el ministro de Hábitat, la vocera se limitó a decir “sin comentarios”.

Sobre el escándalo diplomático por la presencia de un autor intelectual del atentado a la AMIA en Nicaragua ante la visita del embajador argentino, Cerruti sostuvo: “El embajador Capitanich fue la única representación del Gobierno argentino en la asunción de Ortega y se enteró al día siguiente de la presencia Ahmad Vahid, no conocía su cara y no compartió habitación con él. Habría que consultarle a Interpol por qué no procedió a detenerlo en ese momento”.

Marcha contra la Corte Suprema

La vocera presidencial también se refirió a la movilización contra el máximo tribunal convocada por parte del Frente de Todos para el 1 de febrero. “El presidente reiteró la postura del gobierno respecto al accionar de la Corte Suprema. La Corte tiene una dilación para hacer justicia y hay causas que se resuelven muy rápido arbitrariamente”, argumentó Cerruti.

“Por ejemplo, la causa de Milagro Sala es una de las que no avanza. Las causas civiles y las causas de violencia contra la mujer avanzan muy lento y la justicia tiene que mejorar y merece atención”, agregó la vocera de Alberto Fernández.

