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Gustavo Costas, a un paso de volver a dirigir: cuál sería su nuevo club
El entrenador argentino tiene encaminado su regreso a Cerro Porteño, donde reemplazará a Ariel Holan tras la eliminación en la Copa Libertadores y la derrota en el clásico paraguayo.
Gustavo Costas volverá a dirigir luego de su salida de Racing y tiene prácticamente acordado su regreso a Cerro Porteño de Paraguay, club en el que ya tuvo un destacado paso entre 2005 y 2007.
La dirigencia del conjunto paraguayo avanzó en las últimas horas en la desvinculación de Ariel Holan, cuya salida se precipitó después de la derrota 1-0 ante Palmeiras, que significó la eliminación de la Copa Libertadores, y la posterior caída 2-1 frente a Olimpia en el superclásico.
Mientras se terminan de definir los detalles de la salida de Holan, Costas ya comenzó a interiorizarse sobre la situación del plantel y todo indica que asumirá nuevamente al frente del Ciclón de Barrio Obrero.
La crisis deportiva también provocó otros cambios dentro de la estructura del club. Hernán Díaz y Flavio Pérez, integrantes del Consejo de Fútbol, presentaron sus renuncias, mientras que anteriormente había sido desvinculado Diego Huerta. También dejaron sus cargos Mauricio Helena y Alejandro Saccone.
Costas conoce bien a Cerro Porteño: dirigió 117 partidos durante su anterior ciclo, con 67 victorias, 26 empates y 24 derrotas. Además, fue campeón de la liga paraguaya en 2005.
De concretarse el acuerdo, el entrenador argentino iniciará una nueva etapa en Paraguay con el objetivo de recuperar a un equipo golpeado por los últimos resultados y que deberá concentrarse en la competencia local tras quedar eliminado del principal torneo continental.
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