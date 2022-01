Dakar 2022: “Pato” Silva sigue acumulando experiencia en su camión

El cierre de la sexta etapa del Dakar 2022 fue con un visible gesto de satisfacción en la cara de Juan Manuel Silva quien, junto al equipo Puma Energy Rally Team y sus compañeros Carlos Mel Banfi y el español Pau Navarro, finalizó en el puesto 25, mismo lugar que ocupa en la general al llegar al día de descanso.

La mejor posición de llegada para el “Pato” fue en la etapa 1B, en la que quedó en el puesto 22°. En contraposición, su etapa más complicada fue la tercera, que concluyó en el 41° lugar.

El equipo ruso KAMAZ – MASTER monopoliza la categoría, habiendo logrado la victoria en todas las etapas disputadas hasta el momento, con triunfos de Eduard Nikolaev (1A y 4), Dmitry Sotnikov (1B y 3), Andrey Karginov (2, 5 y 6). Sotnikov, nacido en Naberezhnye Chelny y campeón en 2021, lidera la tabla general con 10′ 29” de ventaja sobre su compañero Nikolaev y 38′ 17” sobre Anton Shibalov.

"Hoy fue el mejor día", dijo el Pato Silva tras la 6° etapa del #Dakar2022 #CarbuEnElDakar pic.twitter.com/GicfZszhjI — Carburando (@CarburandoTV) January 7, 2022

“Fue mi mejor día. Me ayudó que fueron terrenos duros y la falla no interviene en la velocidad final del camión. Y las dunas que nos tocó fueron muy suaves. Eso me permitió llegar temprano y en buena posición. Ahora llegó el día para descansar”, indicó el chaqueño sobre la etapa del viernes.

Para el día de descanso, Silva, junto con sus tripulantes, el argentino Carlos Mel Banfi y el joven español de 17 año, Pau Navarro, realizarán un chequeo general del camión y buscarán solucionar el desperfecto eléctrico que los afectó durante toda la primera parte del Dakar.

“No sé si la segunda parte será más compleja que la primera. Hay que ver qué pasa con el clima. La lluvia nos benefició porque endureció los terrenos, la arena y las dunas. Pero veremos. El objetivo es llegar a Jeddah”, afirmó Silva.

Fuente: LB24 / Carburando / Campeones.