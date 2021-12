Una noche de terror vivió una familia en el interior de su domicilio del barrio Noroeste (Bolivia 1100), cuando dos ladrones ingresaron y, luego de reducir a la víctima, se alzaron con un cuantioso botín que no pudo determinar a cuánto asciende y huyeron por los techos.

Juan Zanini, en diálogo con LA BRÚJULA 24, reveló: “Tengo hinchadas las muñecas, me golpearon un poco. Después de mirar televisión me acosté y me despertaron con un cuchillo en la garganta. Traté de hablarles bien y les pregunté por dónde habían entrado”.

“Primero quisieron atarme con una sábana, luego me ató las manos con una especie de venda. El otro delincuente decía que me matara si no les entregara la plata. Yo no tenía dinero. Me amenazaban con los cuchillos que habían agarrado del quincho”, destacó en otro tramo de su testimonio radial.

Luego, resaltó que “en un momento sonó el timbre y les dije que seguro era mi cuñado que es comisario, algo que era mentira. Huyeron corriendo con una mochila. No sé qué se llevaron. Me pude desatar con los dientes y ahí vino la Policía y los vecinos”.

“Antes de la pandemia, mi señora me abandonó con mucho dinero. Después se me prendió fuego todo el taller mecánico, por eso le regalé esta casa a mi hija porque mi intención es irme a vivir a Buenos Aires”, finalizó el damnificado.