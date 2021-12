“He decidido dejar de jugar al fútbol; lo primero es mi salud”

Envuelto en un llanto, cabizbajo y tratando de respirar hondo, Sergio Agüero anunció su decisión de retirarse del fútbol. El delantero argentino formó parte de una rueda de prensa de la entidad blaugrana que se celebró en el Camp Nou. El acto contó con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y del Kun.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Lo primero es mi salud. Hice todo lo posible, pero no había ninguna esperanza”, señaló. Y agregó: “Siempre soñé con jugar desde que toqué por primera vez una pelota. Mi sueño era jugar en primera división, nunca pensé en llegar a Europa”, apuntó el Kun, que contó que maduró su decisión hace 10 días”.

Los estudios a los que se sometió en el último tiempo luego de sufrir una arritmia en pleno partido entre Barcelona y Alavés confirmaron que no está apto para la práctica del deporte en la más alta competencia. El 30 de octubre pasado, el jugador se tomó el pecho durante el encuentro por la Liga de España. Tras dar indicios de dificultades para respirar, fue atendido por los médicos del equipo y, tras algunos minutos, lo obligaron a a retirarse del cotejo.

Una carrera brillante

Apenas 15 años, un mes y tres días. Esa era la edad del Kun cuando debutó en la primera división de Independiente el 5 de julio de 2003. El DT que lo promovió a la máxima categoría fue Oscar Ruggeri, con lo que se transformó en el futbolista más joven en hacer su bautismo en el fútbol argentino, una marca que superó a la de Diego Maradona. A los 24 minutos del segundo tiempo del partido que disputaron el conjunto de Avellaneda y San Lorenzo, el delantero reemplazó a Emanuel Rivas. Aquel día, el Ciclón ganó 1-0, pero el muchacho con el número 34 ya exhibía pinceladas de jerarquía de jugador. En Independiente jugó 56 partidos y marcó 23 goles, sin títulos ganados.

En 2006 se produjo su salto al exterior y desembarcó en Atlético de Madrid. En el club colchonero jugó durante cinco años, un total de 234 partidos, 101 tantos y dos títulos en su haber: una Europa League y una Supercopa de Europa. Pero se convirtió definitivamente en leyenda en Manchester City, un fructífero período entre 2011 y 2021, donde consiguió todo lo que se propuso, erigiéndose finalmente en el el máximo ídolo de la entidad inglesa. Los números y las consagraciones hablan por sí solos: en total jugó 389 encuentros y marcó 260 tantos, lo que lo elevó a ser el máximo goleador en la historia de los Ciudadanos. En ese lapso obtuvo 15 títulos, nada menos que cinco trofeos de Premier League, seis de Copa de la Liga de Inglaterra, tres Community Shield y una FA Cup. En la segunda mitad de este año pasó a Barcelona, llegó a jugar cinco partidos y marcó un gol: fue en la derrota por 2 a 1 ante Real Madrid.

Pero paralelamente, es insoslayable su paso por la selección argentina, porque arrancó desde las juveniles, donde logró dos Mundiales con la Sub-20 (Países Bajos 2005 y Canadá 2007) y un año después se dio el gusto de lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. Al mismo tiempo, fue buscando su lugar en la selección mayor, siempre con la dificultad de tener que competir con otros grandes delanteros. Debutó en septiembre de 2006 y participó de los Mundiales de Sudáfrica 2010 (eliminado en cuartos de final), Brasil 2014 (subcampeón) y Rusia 2018 (octavos de final). Además jugó cinco Copas América. Luego de dos subcampeonatos y un tercer puesto, se dio el gusto al igual que varios jugadores de su camada: en 2021 alzó su primera Copa América junto con dos de los grandes amigos que le dio el fútbol: Lionel Messi, capitán de la selección, y Angel Di María, autor del gol de la final ante Brasil.

Kun Agüero, multicampeón en Manchester CityCARL RECINE – POOL

El Kun, que disfrutó este fin de semana de la definición de la Fórmula 1 desde un lugar privilegiado, jugó su último partido el 30 de octubre pasado ante Alavés por LaLiga cuando sufrió una arritmia cardíaca que lo obligó a pedir el cambio. Desde entonces, los médicos del club le indicaron un absoluto reposo deportivo durante 90 días para profundizar estudios, que finalmente demostraron la existencia de una patología maligna.

“El miércoles habrá un acto donde Agüero anunciará que se retira del fútbol”, había revelado el programa de Radio Marca este lunes, una información que se publicó también en la prensa gráfica española. El 12 de noviembre, frente a los rumores de su retiro, fue el propio futbolista el que decidió expresarse en sus redes sociales para calmar las aguas. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, escribió en su Twitter. Además, en Twitch agradeció las señales de apoyo: “Les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, mucha gente que me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirle gracias”. Ahora, llegó el momento del adiós oficial.

