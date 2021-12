En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH/Sida, la epidemióloga, Adriana Durán, aseguró que aunque hay un cambio claro sobre el tema al compararlo con 40 años atrás, actualmente sigue siendo importante que la población pierda el miedo y se informe más.

“Si tenés VIH, lo mejor que podés hacer es saberlo lo antes posible”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24. Agregó que “es clave que todas las personas se hagan las pruebas porque si alguien tiene y no tiene síntomas, puede iniciar un tratamiento oportuno para no enfermarse. Es muy importante remarcar que VIH y SIDA no es lo mismo”.

Durán detalló que “sabemos que si se toma el tratamiento y se controla la replicación del virus no se transmite por vía sexual”.

“Todo tiene que ver con la información, por ejemplo lo que estamos haciendo pruebas rápidas donde te pinchas un dedo y en 15 minutos tenés el resultado. La gente no tiene que tener miedo, tiene que tener información, estar informada para tomar decisiones acertadas”, afirmó.

Durán también dijo que es un mito que los tratamientos causan efectos secundarios fuertes y contrastó que actualmente se tome una pastilla, en lugar de las 14 o 15 con las que se medicaba a las personas infectadas hace unos 30 años atrás.