La brutal amenaza que recibió LeBron James y por la que hizo echar a dos hinchas

En Estados Unidos también sucede: una porción mínima del público en los eventos deportivos todavía sigue cometiendo actitudes repudiables. Esto pasó en la NBA y quien lo sufrió hace pocos días fue LeBron James. Una pareja espectadores que pagaron dos de las ubicaciones más caras que ofrece cualquier estadio de la liga de básquetbol más importante del mundo, se comportaron de manera irresponsable. Ambos, fueron echados a pocos minutos del final del partido porque habrían ofendido al basquetbolista con una dura amenaza hacia uno de sus hijos.

La repudiable situación se dio en el partido en el que Los Angeles Lakers derrotaron a Indiana Pacers, el pasado miércoles 24 por 124 a 116. Un grito fuera de lugar fue advertido por la figura del equipo angelino que, de inmediato, pidió que estas personas sean retiradas del estadio Bankers Life Fieldhouse, de la ciudad de Indianápolis. Esa noche, The King volvía tras una suspensión por el codazo a Isahia Stewart, de Detroit Pistons y regresó con mucha furia deportiva: 39 puntos, cinco rebotes y seis asistencias.

Mientras James llevaba a los Lakers a la victoria con mucha determinación, se tomó el tiempo para acercarse a un grupo de jóvenes ubicados en los asientos que están al borde de la cancha. Luego, llamó a uno de los árbitros y le contó directamente lo que había escuchado. El juez inmediatamente mandó a expulsar a la pareja de inadaptados, un hombre y una mujer, de sus privilegiados asientos.

LeBron James get into it with 2 courtside Pacers fans get ejected. 😳



One makes a crying face as she walks out. ☹️pic.twitter.com/4QsXBv5R4l