Alquiló una casa por Facebook y la estafaron

Jesica es una joven bahiense que, como tantos, no tiene casa propia y se ve en la necesidad de alquilar. En las últimas horas la mujer, que es mamá de dos nenes, se contactó con la producción de LA BRÚJULA 24 para dar cuenta de la segunda estafa que sufre a manos, según dijo, de inescrupulosos que se aprovechan de las necesidades de los demás.

El miércoles, Jesica acordó el alquiler de una casa a través de Facebook. Por mensseger cerró el convenio de palabra con una mujer que dijo ser dueña de la propiedad y que tendría domicilio en Darregueira, donde trabaja como personal doméstico.

“Como la quería alquilar enseguida me pidió una seña, le dije que al día siguiente le depositaba y así lo hice en una red de pagos. Eran 5.000 pesos de adelanto de un alquiler mensual de 10.000. Me dijo que el 5 de diciembre venía a Bahía y me daba la llave”, expresó la denunciante, que hasta esta tarde no había realizado ninguna denuncia formal pero que está próxima a hacerlo.

Yesica intentó contactarse ayer con la arrendataria, constatando que había sido bloqueada por Facebook. Lo peor sucedió cuando ella misma comprobó que, al parecer, esta persona sería la responsable de otras defraudaciones del mismo tenor que han quedado reflejadas en la red social.

“Creo que como yo caí, cayó mucha gente y no quiero que a nadie más le pase lo mismo. Juegan con la necesidad de la gente que no tiene casa propia. A mí me duele que me hagan algo así y es la segunda vez que me sucede algo como esto. No puedo creer que haya gente tan basura”, indicó.

La desesperación de Yesica hizo que no pueda conciliar el sueño.

“Le mandé un sms y le dije que me estaba estafando. La llavé y me cortó. Le pedí que aunque sea me devuelva 2.500 pesos”, manifestó.

La casa que la joven “alquiló” está en calle Alberdi al 3000, aunque todo lleva a pensar que la dirección es ficticia.

“Me fui dando cuenta que en todos lados hay fotos con la cara de la chica, que estoy segura es de Bahía”, expresó.

Yesica envió la captura de las comunicaciones que tuvo con la presunta dueña de la propiedad.