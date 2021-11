EE UU: una camioneta pasó por encima de la gente en un desfile navideño

Una camioneta embistió “a toda velocidad” en un desfile de navidad que se desarrollaba en el estado de Wisconsin, al norte de Estados Unidos. Por el incidente, hay al menos 5 muertos y más de 40 heridos, según confirmó la policía. Entre las víctimas hay varios alumnos de un colegio católico de la ciudad, un cura de esa institución, miembros de una banda e integrantes de una compañía de danza. Aún se desconoce qué fue lo que motivó al conductor a actuar de ese modo.

Los heridos fueron trasladados a hospitales locales; al menos 12, son menores de edad. Uno de estos lugares es el Centro Médico Aurora (Aurora Medical Center-Summit), el cual recibió a 13 pacientes tras el accidente. “Tres se encuentran en estado crítico, cuatro en estado grave y seis en estado regular”, precisaron desde esta entidad a CNN.

Además, Thompson contó que la investigación está en curso y que “el Departamento de Policía de Waukesha recuperó un vehículo sospechoso”. Y sin dar detalles, añadió: “Tenemos una persona de interés a la que estamos investigando en este momento”. Se desconoce si la persona está detenida porque el jefe policial pidió postergar las preguntas hasta una conferencia de prensa que, prometió, dará más adelante.

De todos modos, el oficial aseguró que el lugar ya “es seguro” y descartó una amenaza en la zona. Las calles donde ocurrió el incidente estarán cerradas durante al menos 24 horas.

Angelito Tenorio, quien se postula para el cargo de tesorero del estado de Wisconsin, estaba en el lugar. En declaraciones al medio local Milwaukee Journal Sentinel, narró: “Vi una camioneta cruzar, simplemente pisó el acelerador y aceleró a toda velocidad a lo largo de la ruta del desfile”. Y siguió su relato: “Luego, escuchamos un fuerte estruendo, y llantos y gritos ensordecedores de las personas que fueron atropelladas por el vehículo”.

Desde la Casa Blanca se está “monitoreando de cerca” la situación, mientras que desde el FBI confirmaron que la oficina en Milwaukee está al tanto del suceso. Así, los funcionarios aún están recopilando información sobre este incidente, que ocurrió poco después de las 16.30 (hora local), mientras se desarrollaba el desfile anual en la ciudad de Waukesha, un suburbio de Milwaukee.

Ante el hecho, el Departamento de Policía de Waukesha precisó en sus redes sociales que estableció un punto de reunión para las familias asistentes al evento y pidió a la población que evite acudir al centro de la ciudad.

