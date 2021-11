“Hay infinidad de cuestiones legales que el Jardín no tuvo en cuenta”

Analía Mítolo, ex inspectora de educación primaria durante diez años, habló con LA BRÚJULA 24 sobre las responsabilidades que le cabe a la institución –en este caso el Jardín 930- por un caso como el ocurrido el 8 de noviembre, cuando un nene de 3 años se escapó del establecimiento sin que nadie lo percibiera, y fue encontrado deambulando por una mujer a cuatro cuadras de allí.

“Este es claramente un caso de responsabilidad civil del docente, de la institución en sí. El titular del establecimiento educativo debe responder por el daño causado o sufrido por sus alumnos menores de edad cuando se hallan bajo el control de la autoridad escolar”, sentenció Mítolo en diálogo con el programa “Nunca es tarde”.

“La única forma de eximirse de esto es que haya una prueba de que se trate de un caso fortuito, es decir algo que no puede preverse. En este caso, más tratándose del nivel inicial o de jardín, los adultos son responsables de los alumnos que están en la institución como si fueran los propios padres, porque asumen la guarda de los alumnos durante el tiempo que están en la escuela. Para mí –explicó- es un caso de negligencia de la institución, y hablo de la institución en general; no solo del docente y del preceptor que tenían a su cargo al alumno”.

En líneas generales, la docente afirmó que “si hablamos de un jardín hay, como mínimo, dos docentes dentro del aula. Si un nene quiere ir al baño, lo tiene que acompañar uno de esos adultos”.

Además, aseguró que “el personal auxiliar debe estar a cargo del control de los ingresos y egresos. La puerta de la escuela debe estar cerrada siempre con llave, tanto para que no salgan los alumnos como para que no entre alguien que no tiene nada que ver con la institución”.

“Hay infinidad de cuestiones legales que en esta situación no se han tenido en cuenta. Tanto el Inspector de Inicial como la Jefatura Distrital deben intervenir. No solo realizar una investigación para tratar de mejorar el proyecto de riesgo en la escuela. Acá hay cuestiones de fondo que son mucho más importantes que esas. Hay cuestiones que deberían haberse previsto”, señaló.

“NO SE PUEDE DECIR QUE FUE UNA AVENTURA”

Cuestionó Mítolo “¿por qué el equipo directivo no comunicó esto el mismo día que ocurrió, antes de que pasara todo esto?”. “Si esto es así, el director omitió darle aviso a su Inspector. Desde mi lugar de Inspectora, para mí esto amerita un sumario administrativo, directamente, ni siquiera investigación previa. No se puede decir que fue una ‘aventura’. Si esto pasó es porque los adultos responsables de la institución no estuvieron atentos a qué sucede con los alumnos mientras estaban en el recreo; si estuvieran en el aula, peor aún”.

Explicó que “hay una normativa para todas las escuelas que, en un capítulo especial, habla del cuidado de los alumnos y establece ‘la responsabilidad, indelegable, del docente designado a cargo de alumnos en el momento que se concreta el acto educativo, es decir durante el horario escolar”.