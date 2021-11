Habló la mujer que encontró al nene: “Me dijo que se fue del jardín para estar con la mamá”

La mujer que encontró al niño de tres años deambulando solo luego de saltar una pared de baja estatura del Jardín de Infantes Nº 930 conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 y relató el inesperado episodio que le tocó vivir días atrás.

“Salí a caminar y vi que un nene con el guardapolvo iba caminando por la vereda de enfrente. Me quedo mirando para ver si había algún adulto cerca. El nene me dijo ‘hola, me escapé de la escuela'”, resaltó, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y prosiguió con la crónica de lo acontecido: “Como pasaban autos le dije que se quedara quieto. Crucé la calle y me dijo que como no estaba cómodo y no querían llamar a sus papás, se escapó. Llamé al 911 para que no me consideren una secuestradora. Ahí se sumaron más personas para acompañarme”.

“El nene pedía todo el tiempo por su mamá, quería ir caminando solo a su casa. Vino el móvil policial y llamaron al jardín. La respuesta fue ‘no estábamos enteradas’. Cuando me comuniqué con el servicio de emergencias me preguntaban cómo estaba el chico y yo les dije que estaba en perfectas condiciones”, indicó, en otro tramo del testimonio.

Por último, la mujer enfatizó que “el móvil fue a buscar a las maestras porque no llegaban, pero luego se acercaron algunas corriendo o en autos particulares. No lo quisieron subir al patrullero para que no se asustara. Las directivas del jardín estaban nerviosas cuando llegaron al lugar. Fueron unas tres cuadras, pero son largas porque cada una es de 200 metros”.