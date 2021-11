Cuarto refuerzo de Huracán: Alejandro Delorte llegó para inflar al “globo”

Huracán de Ingeniero White ya sumó cuatro incorporaciones en el tramo final del torneo oficial de la Liga del Sur y, especialmente, para afrontar su participación en el Regional Amateur de la zona 2 de la Región Pampeana Bonaerense Pampeana Sur.

Uno de esos nombres –quizás el más rutilante- es el de Alejandro Darío Delorte, que procede de Sansinena, elenco que militó en el Federal A.

El “Flaco” se suma a otros tres elementos que llegan para engrosar las aspiraciones del equipo que orienta Gustavo Echaniz: Federico Tanner (Villa Mitre), Manuel Dambolena (San Francisco) y Agustín Osinaga (también del elenco cerrense).

Delorte, de 43 años, habló este mediodía con “El Deportivo 24” de LA BRÚJULA 24.

“Estoy contento de poder seguir disfrutando del fútbol. No me lo esperaba. Pensé que me iba a ir de vacaciones. Apareció el llamado de Gustavo (Echaniz) agarramos viaje. Imagínate que él fue el que me hizo debutar en Olimpo”, expresó.

“Huracán tiene un lindo equipo, se quedó con el primer puesto en la Liga. Me entusiasmé y agarré viaje. Tuve ofertas buenas de afuera pero la verdad es que me cuesta salir. Hablamos con el presidente de Huracán, arreglamos la parte económica y hoy a la tarde iremos a entrenar”, agregó.

“Va a ser muy parejo pero va a estar lindo”, esbozó el “Flaco” de cara a la participación del “globito” whitense en el Regional Amateur.