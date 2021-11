Militante K irrumpe en búnker de Juntos e insulta a candidata: “Ridícula, aprendé a vestirte”

Un episodio tenso se vivió en la puerta del búnker de Juntos en calle avenida Colón ante la irrupción de una militante kirchnerista que, arremetió verbalmente contra los presentes.

Todo aconteció minutos después de las 19, cuando la mujer ingresó con la clara intención de ser escuchada por el intendente Héctor Gay y disparó contra la figura de Natalia Dziakowski, candidata a diputada provincial del amarillo.

“Ves que sos una estúpida, burlándote de la gente. No me llegás ni al tobillo. Sos una ridícula que no sabe vestirse”, mencionó enardecida y presa de un ataque de ira, contra la propia Dziakowski.

Y resaltó: “Quiero hablar con el Intendente y el señor no está. Soy discapacitada y ésta me trata de loca”, para luego retirarse, tras mantener algún cruce con los periodistas presentes en el lugar.

