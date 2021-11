Piden prisión efectiva para los dueños del supermercado chino donde murió una nena

El Fiscal Cristian Aguilar, titular de la UFIJ N° 1, solicitó una pena de 3 años de prisión de efectivo cumplimiento y 6 años de inhabilitación, para los dueños del supermercado chino donde en febrero de 2018 se produjo la caída de un portón en el ingreso al comercio que aplastó y mató a una nena de 4 años.

La solicitud fue realizada en el marco del juicio oral que se efectuó esta semana en dependencias del Juzgado Correccional N° 3 de la Dra. Susana González La Riva, por el delito de homicidio culposo ocurrido en el supermercado ubicado en calle Caseros 3441, denominado “Supermercado Caseros”, propiedad de Yanqing Zhang y administrado por Yu Jinshu.

En el momento que un hombre pretendió salir del local junto a su hija, realizó la apertura del portón enrejado corredizo –que separa el inmueble de la vía pública–, se desprendió un trozo de metal que hizo que se descalzara su guía y cayera sobre el cuerpo de la nena. Las lesiones provocaron su fallecimiento en horas de la noche.

El Fiscal Aguilar entendió que hubo un accionar imprudente y negligente de los dos responsables del comercio, quienes no preservaron en adecuadas condiciones de mantenimiento y seguridad el portón en cuestión; no custodiaron el egreso del lugar y no informaron a los clientes ocasionales sobre el mecanismo de apertura del portón para evitar algún desprendimiento o caída del mismo.

El abogado que representa a la familia de la víctima solicitó 4 años de prisión.

El miércoles de la semana que viene, a las 12, se dará a conocer el veredicto y sentencia.