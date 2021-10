Marengo cuestionó al jurado: “Dimos todo, no entendí lo que quisieron decir”

Continúa el ritmo con chicos en La Academia de ShowMatch y cada gala transcurre entre las emociones y los desafíos. Los más chicos sorprenden noche a noche con su talento y su desparpajo en el programa que conduce Marcelo Tinelli en El Trece, al punto que muchas veces son los adultos los que tienen que redoblar esfuerzos para estar a la altura. Sobre todo, cuando no son bailarines de profesión y les resulta más complicado ensamblar cada coreografía con los niños.

A este grupo pertenece Rocío Marengo, quien a pesar de cosechar cada vez más elogios en las diferentes disciplinas de La Academia, no quedó conforme con la evaluación que el jurado hizo de su desempeño. La modelo bailó junto a Nacho Pérez Cortés y Josefina Carrudo, una niña de 12 años oriunda de la ciudad de La Plata y campeona latinoamericana de baile. Pero más allá de no comprender del todo las observaciones, la actriz disfrutó de esta aventura en la pista, donde se la ve cada vez más sólida.

El trío sorprendió con su look de pijamas y una coreografía a tono para hacer “Let’s get started”, original de los Black Eyed Peas en la versión de Måneskin, que no terminó de convencer al jurado, que tuvo opiniones divididas. Ángel de Brito elogió a la niña y destacó la propuesta de la coach, antes de ponerles un 10. Pampita Ardohain los calificó con un 9, y tanto Guillermina Valdés como Hernán Piquín optaron por un 8. Un parcial de 35 puntos, nada mal en otras circunstancias, pero en una ronda de puntajes tan altos, los deja expectantes del voto secreto para definir su futuro en la competencia.

Precisamente, la que más se explayó con la devolución fue Jimena Barón, a cargo del puntaje secreto en esta disciplina: “Me pareció una propuesta distinta, me encantó, no así cómo la llevaron a cabo”, comenzó analizando la intérprete de “La cobra”. Luego, la jurado dio más precisiones de lo que no le había gustado de la propuesta. “Mi sensación es que es el primer grupo en el que siento que Nacho y Ro no estuvieron tan potenciados por la compañera. Acá sentí a los tres muy parejos, siento que Jose tenía más talento para dar, y se quedaron en un nivel para que lo puedan hacer Ro y Nacho y no terminó de explotar”, sentenció.

Luego del programa, Marengo habló con Teleshow y repartió elogios para su compañera en la disciplina. “Una reina, una nena con un corazón enorme y una dulzura”, afirmó respecto a Josefina. La modelo contó lo bien que lo pasaron en los ensayos, compartiendo tiempo con su familia y disfrutando cada rato. “Me tocó una chica súper profesional, responsable. Intercambiamos mensajitos y es lindo ser parte de este sueño que ella cumple. Fue una gala que nos llevamos en el corazón”, añadió.

Donde no se mostró tan convencida fue con la devolución del jurado. “No entendí bien qué quisieron decir, nosotros dimos todo. Veían que me tiraban palos y no entendía nada”, afirmó ante la consulta de este medio, aunque no quiso entrar en polémicas. En cambio, se refirió a su evolución en el certamen, con las instancias claves cada vez más cercanas: “A veces escucho las devoluciones y siento que no estoy tan mal, que puedo estar entre los diez (finalistas). A veces me tiro un poco abajo, es algo que tengo que trabajar”, reconoció.