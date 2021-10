Es tendencia la perrita “motoquera” que pasea con su dueña

En Pringles existe una perrita motoquera. Se llama Lola, tiene siete años y no teme a andar en dos ruedas.

Su dueña, en diálogo con El Orden, dijo que la mascota de la familia es una gran compañera y la alegría de todos.

Además, la mujer contó que desde pequeña la lleva en la moto, por lo que el can se acostumbró. Desde entonces, Lola asume que está incluido como copiloto en todos los viajes, aunque también sabe reconocer cuando no puede acompañar a su dueña.

“Ella siempre se pone alerta cuando arranco la moto, pero sabe cuando no lo puedo llevar si no la llamo”, graficó. Y obviamente, no faltan los saludos de los vecinos a su paso.