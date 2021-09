Rocío Marengo y su “planazo” para su primera salida de soltera

Rocío Marengo sorprendió hace unos días tras un descargo muy fuerte en el programa de Marcelo Tinelli contra Eduardo Fort. La rubia “estalló” y arremetió contra su pareja por falta de compromiso y acompañarla, tras unos días la crisis se hizo insostenible y se separaron luego de haber estado 8 años juntos.

Ahora, la rubia volvió a estar sola y compartió su primera salida. Un “planazo de domingo” junto a una amiga.

“Miren el planazo que me mandé: fui a ensayar temprano y ahora me vine a almorzar con una amiga”, comenzó relatando en las redes sociales. Pero fue interrumpida por su amiga: “No digas dónde estamos”.

Entonces, Rocío bromeó: “Ah me van a raptar, me van a venir a raptar. Estoy en Cañitas, lo digo. ¿No digas dónde?”.

Marengo contó cómo sigue su relación con Eduardo Fort

Rocío Marengo logró bajar un poco la adrenalina tras haber explotado en el programa de Marcelo Tinelli contra su pareja Eduardo Fort. La participante de “La academia”, reveló en vivo y sin filtro su enojo contra su novio por sentir que no la acompañaba y le ponía excusas para hacerlo.

“Estoy hace 8 años remando, acompañando, y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya, pero estoy harta. Re podrida, porque hace 8 años que estoy al lado de él, bancándome a la ex que me salió a putear por todos lados, que me trata de prostituta. Soy su mujer hace 8 años y no es capaz de venir a bancarme”, lanzó la mediática sacando todos los trapitos al sol.

Ahora, día después de ese momento Rocío volvió a hablar del vínculo y admitió que su verborragia complicó las cosas. “Bien, bien, estamos ahí… Ahí estamos… Unos días… ¿no? un poco, fue un poquito fuerte todo, pero yo estoy bien, tranquila”, le contó a Tinelli en la misma pista donde reveló todo.

“Estamos bien, es raro Marce ahora definir. Estamos en un momento en el que los dos estamos pensando un poco cómo seguir y bueno, ahí estamos, en una etapa diferente a la que veníamos viviendo”, contó la Marengo admitiendo que las cosas están complicadas entre ambos.

Fuente: LB24 / A24