Nació el hijo de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini

“Nació Emilio. A las 00:05 del 17/9/2021. Esta perfecto. ¡Estefi también! ¡¡¡Somos mamá y papá!!!”. Con estas palabras, el médico Alberto Cormillot anunció en su cuenta de Twitter que su esposa, la nutricionista Estefanía Pasquini, ya dio a luz.

Luego de más de dos años de relación y varios meses de ansiosa espera, la pareja finalmente tuvo a su hijo y compartió la gran noticia.

Cormillot, de 82 años, ya es padre de Adrián, de 47, y de Renée, de 54. En el último tiempo se lo notaba muy emocionado; de hecho no pudo contener las lágrimas luego de ver un informe en el que habían hecho un compilado de sus últimas declaraciones y le dejó un mensaje al niño que estaba por nacer.

A su vez, hace tan solo unos días, la nutricionista había publicado en su cuenta de Instagram la última ecografía que se hizo antes del parto, con una reflexión sobre lo que vivió durante el embarazo.

“A 10 días de tenerlo con nosotros, con esta eco cerramos. Muchas veces me escriben mujeres preguntando ‘¿hasta dónde?’, hasta dónde intentar, porque ya están cansadas o perdieron las esperanzas… No lo sé, no hay una respuesta, depende de cada pareja o persona que esté en esta búsqueda el ‘hasta dónde’…”, escribió.

Además, Estefanía subrayó el apoyo incondicional de su esposo en los momentos más difíciles: “En este proceso pasé por días buenos, malos, muy malos, regulares, pero por suerte siempre tuve gente apoyando y ayudando a no bajar los brazos y al mejor compañero de vida que pude encontrar, el cual me recordaba ‘apretá los dientes y para atrás solo para tomar impulso’”.

“Y aceptar esos días malos, no pelear con ellos ya que solo generaban más malestar, los días malos existen y son parte de la vida. No existe un final sin un comienzo, la luz sin la oscuridad, un ponerse en pie si antes no se ha caído, ni la fuerza si no se busca y ni siquiera las ganas si no hacemos por encontrarlas dentro de nosotros”, señaló Pasquini.

Alberto y Estefanía se conocieron en el 2012, cuando ella comenzó a trabajar en la clínica de él. La relación en principio era de jefe y empleada, pero en 2018 comenzó a nacer el amor, que se hizo público luego de que la Licenciada en Nutrición publicara en sus redes varias fotos juntos.

Finalmente, se casaron el 8 de diciembre de 2019, en una ceremonia íntima y bajo un total hermetismo, en Villa Devoto. El momento más emotivo de la ceremonia celebrada al aire libre fue cuando dieron el sí. Al reconocido médico se lo vio muy sensibilizado, hasta que llegaron los pétalos de rosa y la celebración, ya mucho más distendida.

“Estuve llorando toda la semana, así que hoy también iba a suceder, pero no me imaginaba todo esto. El que lo conoce no puede no enamorarse”, expresó Estefanía en declaraciones televisivas que hizo poco después de finalizada la boda.

Se trató de un paso formal que decidieron dar cuando el noviazgo estaba consolidado, pero para ese entonces ya tenían la idea de buscar un hijo juntos, razón por la cual en esa época visitaron una clínica de fertilidad porteña.

“Para mí fue una boda normal, celebramos el amor. Uno no piensa en la cédula de identidad, se relaciona con la persona y punto”, comentó el médico al ser consultado sobre la diferencia de edad que tiene con su pareja, 48 años menor que él.

Por su parte, ella aseguró: “Hay gente que además de gustarle tu cuerpo, le gusta tu alma. Y además de quererte los sábados, también te busca los domingos”. En los primeros minutos del viernes una nueva alegría llegó con el nacimiento de Emilio.

Fuente: Infobae.