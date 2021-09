Murió la actriz Agustina Posse

Murió Agustina Posse. La actriz tenía 46 años y había sufrido un aneurisma el pasado jueves 9 de septiembre, cerca de la medianoche. Fue derivada de urgencia al Instituto del Diagnóstico, donde fue operada minutos después. Madre de Juana (20) y de Francisco (16) y ex pareja de Yaco González -hijo de Jairo-, Posse se encontraba en terapia intensiva.

Yaco dijo hace apenas dos días: “Los médicos hicieron todo lo que tenían que hacer para que Agustina salga adelante. El aneurisma es una malformación de las arterias cerebrales, una enfermedad silenciosa que se descubrió con el sangrado que tuvo. Pudieron tapárselo y ahora hay que esperar que pasen estos días difíciles. Es un día a día. Es difícil, pero estamos haciendo fuerza y hay mucho amor dando vueltas, deseando que salga de este mal sueño”, confió, angustiado. A pesar de los esfuerzos médicos y de que la operación fue exitosa, Agustina no pudo resistir y falleció hace unas horas. Jairo y Yaco habían iniciado hoy su gira en Rosario y decidieron suspenderla y regresar para contener a la familia, especialmente a los hijos de Agustina.

El 2 de septiembre pasado, en una entrevista distendida con este medio, Agustina Posse (hija de Mónica y Luis Posse, recordado por haber integrado el grupo Pintura Fresca) repasaba sus comienzos en la actuación y en televisión, de la mano de Montaña rusa otra vuelta, en 1996. Dos años después de ese programa participó del exitoso Gasoleros, donde conoció a Yaco González, el padre de sus hijos. “Nos separamos hace un poco más de dos años. Estuvimos veinte años juntos y tenemos buena relación. Y es un papá muy presente también. Nos conocimos en Gasoleros, nos hicimos amigos hasta que nos enamoramos. Desde la primera noche que estuvimos juntos no nos separamos más hasta 20 años después”, contó la actriz.

Tras participar de la tira Solamente vos, las ofertas empezaron a mermar y la actriz se alejó lentamente de la TV. “No sé por qué, no le encuentro una explicación. Las ganas de trabajar siempre están”, decía días atrás. Sin embargo estaba entusiasmada porque a principios de este año participó de la película Conurbano, que hizo el polo audiovisual de Merlo, con dirección de Pablo Yotich, una ficción basada en hechos reales que se va a estrenar el año que viene. Con Yotich también había filmado El abismo… todavía estamos, en 2010. Y con él y Alejandro Fiore, los tres muy amigos, tenían planeado hacer una obra de teatro.

Tras su debut en Montaña rusa otra vuelta, Posse hizo otras novelas, entre ellas De corazón, Milady, Calientes, El sodero de mi vida, Juanita la soltera, Durmiendo con mi jefe. Y durante la pandemia filmó Proyecto serie.

Agustina estudió astrología y tenía un sueño pendiente: dedicarse a la música, como sus padres.

La despedida de su amiga Mercedes Funes

“Que dolor… Nos conocemos desde re pendejas. Siempre me pareciste taaaan hermosa! Partías la tierra. Todos morían por vos. Cómo no hacerlo si siempre fuiste un minón”, escribió minutos después de conocerse la noticia de la muerte de Posse su amiga Mercedes Funes, en su cuenta de Instagram. “La vida nos hizo compañeras de trabajo y cómplices de muchos secretos adolescentes. Nos dimos mil abrazos. Fuimos vecinas. Lloramos más de una vez en el hombro de la otra. Después pasaron mil años de no vernos!!! Que bronca ! Que mierda!! Por suerte existen los mensajes que nos mandábamos poniéndonos al día. Nos quedó adeudado ese encuentro. Que bronca, que angustia, que nudo en el alma. Que injusto!!!!No puede ser que te hayas ido hermosa Agus. Que Dios te abrace. Chau belleza. Quedás en nuestros corazones”.