Gabriela Cerruti sugirió la renuncia de Vallejos como diputada nacional

La exdiputada Gabriela Cerruti apuntó hoy contra Fernanda Vallejos después de que se filtraran audios donde agraviaba con dureza a Alberto Fernández y a parte de su Gabinete.

En diálogo con Radio Con Vos, Cerruti comentó que Vallejos debería renunciar a su banca en la Cámara de Diputados.

“Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, argumentó ella.

A su vez, Cerruti señaló que tiene varias diferencias con Vallejos y dijo que sus declaraciones no son representativas de un gran grupo de personas: “Por algo no estuvo en las listas de este año… así que no sé si representa a mucha gente”.

Cabe destacar que, en sus once minutos de audio, la diputada oficialista definió al presidente de la Nación como un “mequetrefe que no lo vota nadie” y que se encuentra como un “ocupa atrincherado en la Casa Rosada sin legitimidad”.

En otros pasajes del mensaje de voz enviado a un hombre llamado Pedro, Vallejos catalogó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como un “payaso” y dijo que Martín Guzmán, el ministro de Economía, como un funcionario que continúa en su cargo por pedido de Kristalina Georgieva, la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional.

Fuente: Filo News