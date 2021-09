WhatsApp Web: atajos de teclado para mejorar la productividad

WhatsApp no deja de sorprender a sus más de dos mil millones de usuarios registrados en su plataforma con nuevas opciones, tanto en servicio móvil como en el de escritorio.

Durante este 2021, la aplicación de mensajería filial de Facebook, ha lanzado nuevas actualizaciones tanto de funcionabilidad como de diseño, con el fin de mejorar la experiencia de las personas dentro de su app.

Entre las características principales que ha mostrado la empresa este año se destacan: el aumento de velocidad de los audios, cambios en las burbujas de los mensajes dentro de los chats, inclusión de una carpeta para los archivados, la posibilidad de ingresar a llamadas o videollamadas ya iniciadas, así como la opción de quitar el mensaje de ‘Última vez’ a una persona o grupo de personas en específico.

En el caso de WhatsApp Web, se destaca que ahora se pueden editar las imágenes de forma nativa en la app antes de enviarlas, así como la función de Multidispositivos, con la que se puede tener sesión iniciada hasta en cuatro dispositivos diferentes a la vez y sin la necesidad de que el principal (celular) esté conectado a internet.

Sin embargo, esta herramienta, lanzada por WhatsApp en 2015, cuenta también con varios secretos siendo uno de los más especiales los llamados ‘atajos de teclado’, con los que se puede trabajar de forma más sencilla y óptima desde el computador.

Por esto, Infobae trae una lista con algunos de los atajos más populares para que pueda disfrutar con todas las comodidades que ofrece WhatsApp Web:

Ctrl + Shift +]: siguiente chat.

Ctrl + Shift + [: anterior chat.

Ctrl + N: nuevo chat.

Ctrl + Shift + U: marcar como no leído.

Ctrl + P: abrir el perfil de la persona con la que está hablando.

Ctrl + Retroceso: eliminar el chat.

Ctrl + Shift + N: nuevo grupo.

Ctrl + E: para archivar el chat que se tiene abierto en la PC.

Alt + F4: cerrar el chat.

Ctrl + Shift + M: silenciar el chat.

¿En qué versión de WhatsApp Web funcionan estos atajos?

Cabe recordar que, a pesar de ser creada para uso exclusivo de los computadores, WhatsApp Web cuenta con dos versiones: la del uso de navegador o la del programa que se puede descargar directamente en la página de WhatsApp; y es precisamente en esta que funcionan los atajos del teclado.

En el primer caso, no se pueden usar los atajos teniendo en cuenta que WhatsApp Web dentro de un navegador no funciona como app independiente, por lo que la combinación de teclas no funcionaría con el servicio de mensajería sino con el navegador que se esté utilizando.

Por ejemplo, en caso que use Chrome, el atajo de Ctrl +N no iniciaría un nuevo chat sino que abriría una nueva ventana en el navegador de Google.

Por su parte, el WhatsApp Web que se descarga directamente al computador, funcionaría como un programa independiente, tal como lo hacen otros servicios como Microsoft Word o Photoshop, o el mismo Google Chrome.

De esta forma, cualquier persona podrá hacer su trabajo más rápido en medio de los ajetreos que trae un día normal de labores empresariales o académicas.