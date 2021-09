Cómo frenar la caída del pelo en mujeres: los pasos para solucionar este problema

Los especialistas pueden guiarnos encontrando la verdadera causa de la caída, para así elegir las soluciones correctas. Conocé la recomendación de los expertos en el tema y sus recomendaciones.

No sólo los hombres

Muchos piensan que es un problema exclusivo de los hombres, pero las mujeres también lo padecen. “Se estima que el 50% de las mujeres experimentó alguna vez pérdida de cabello, y este es un gran porcentaje”, nos cuenta la Dra. Alejandra Susacasa, una de las fundadoras de Hair Recovery (M.N. 84966). “Hay algunos factores que pueden hacer que algunas mujeres se vean más afectadas que otras, como la edad, problemas hormonales, después de un embarazo, mujeres que usan demasiados químicos en su pelo, la menopausia y hasta incluso está en el factor hereditario, tal como pasa con los hombres”, explica Susacasa.

“Además, una dieta deficiente o el estrés es siempre un gran factor que colabora con la caída del cabello”, cuenta Alejandra Susacasa. “Por suerte, hay soluciones muy simples, que no van a seguir estresando al paciente durante su tratamiento” cuenta.

Directo a la raíz

Venimos de tiempos complicados y el estrés y la falta de sol también afecta al cabello de las mujeres. “Muchas mujeres tienen déficit de vitamina D, dietas deficientes donde muchas veces se privan de alimentos básicos de la pirámide nutricional y como consecuencia tienen falta de nutrientes que son esenciales para el cuero cabelludo, la piel y la salud capilar”, cuenta la Dra. Mabel Amen ( M.N 74613) dermatóloga del staff de Hair Recovery, dándonos su visión. “La pandemia afectó tanto a hombres como a mujeres, y su pelo no fue una excepción”, explica.

“Ante la ansiedad de la pérdida capilar, mucha gente acude a remedios caseros, o termina comprando productos no comprobados, poco estudiados y que no les dan resultados. Hasta incluso pueden empeorar la situación”, nos cuenta la Dra. Amen.

“Por eso es importante consultar con un profesional, o confiar en laboratorios que realmente tengan un aval con los productos que ofrecen”, cuenta.

Hair Recovery ofrece la línea Scientific Lab, con una gran grama de productos para el lavado y ampollas que pueden revivir el pelo. “Las ampollas de Nutrifol son un gran tratamiento para darle un shock de vitaminas al bulbo capilar y estimular el crecimiento o frenar la caída”, cuenta Mabel Amen, “además, se puede realizar desde la comodidad del hogar de cada paciente, se pueden encargar online y recibir los productos en tu casa, es una muy buena opción”, cuenta.

Tratamientos de recuperación y mantenimiento capilar

Estos tratamientos no invasivos son una gran solución, porque no afectan la vida de los pacientes y les brindan una solución tecnológica para frenar la caída, tanto para hombres, como para mujeres.

“La técnica de Plasma Hair es una gran innovación de la medicina regenerativa, se trata de una técnica de plasma rico en plaquetas, que toma nutrientes de la sangre del paciente y los usa para nutrir sus bulbos capilares”, cuenta la Dra. Alejandra Susacasa. “Los pacientes notan un gran cambio, y además este tratamiento se puede usar como complemento para otros tratamientos, como trasplantes”, cuenta.

Otra posibilidad de tratamiento no invasivo muy popular es Nutrifol, disponible en Hair Recovery. “Se trata de una técnica de mesoterapia que aplica nutrientes en la raíz capilar, estimulando el crecimiento”, cuenta Alejandra Susacasa, “no es un tratamiento doloroso, es sencillo, y los pacientes pueden retomar su vida inmediatamente después de la sesión”, agrega.

“Nutrifol es realmente popular y los pacientes están conformes con los resultados. Es muy elegido especialmente por las mujeres, ya que les da los nutrientes exactamente en el lugar en que su cabello se los está pidiendo: la raíz”, cuenta Susacasa.

Entonces, ¿Qué hacer?

“Primero que nada, lo ideal es consultar con un profesional, para dar en la tecla con el tratamiento que se va a elegir. Perder el tiempo, o gastar dinero y energía en tratamientos o productos que no funcionan, sólo lleva al paciente a tener más estrés”, explica la Dra. Susacasa. “Nosotros podemos guiarlos, aconsejarlos y siempre con la visión de un profesional, que en temas como este, hace falta”, agrega.

“Hay que elegir compañías confiables y productos con respaldo para empezar con la solución cuanto antes”, cuenta la Dra. Mabel Amen, “muchos pacientes escuchan las recomendaciones de amigos, buscan en Internet soluciones milagrosas, y terminan con ansiedad porque realmente no saben qué camino tomar para acercarse a la solución. Siempre un profesional va a ser lo mejor”, cierra Mabel Amen.