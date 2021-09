“La variante Delta tarda 35 segundos en contagiar”

La variante Delta tiene una enorme capacidad de esparcirse, al punto de que necesita solo entre 35 y 45 segundos para que una persona infectada contagie a otros con los que tenga contacto estrecho, según explicó el doctor Hugo Pizzi.

“Los virus de las vías aéreas (como el coronavirus) se juntan en la nariz y la boca, la Delta se acumula 1.260 veces más que las otras. Supongamos que estoy contagiado y paso por el estudio de la radio a saludarlos, no levanto la voz y los contagio a todos en 35 a 45 segundos. Las otras necesitaba de 10 a 15 minutos en un lugar cerrado y que estén todos sin barbijos. Con esta supongamos que tienen barbijo que sea de baja calidad, se contagia”, dijo en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

El doctor detalló que “la variante Delta ya demostró que es muy difuminable, muy contagiosa, pero acá existe una ventaja que es lo que aparentemente está sucediendo desde el punto de vista biológico, le cuesta a delta desplazar a las otras variantes”.

Pizzi alertó que es importante mantener los cuidados y vacunarse, porque esta variación del coronavirus “mata, claro que mata, lo que pasa es que cuando estás con las dos dosis y usas buenos barbijos, es muy difícil que te enfermes. Y si tienes la mala suerte de contagiarte, no te mueres, no te internan, pero eres una fuente de contaminación”.

“Estoy viendo gente que está desafiando al virus y está abandonado las medidas sanitarias. Lo del partido Bolivia-Argentina fue un globo de ensayo, pero a mí no me gustó, porque lo mejor era que esa gente no estuviera tan abigarrada”, concluyó.