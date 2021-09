Dichiara dio su número de celular para atender los reclamos de la gente

El montermoseño Alejandro Dichiara encabeza lista de legisladores del Frente de Todos y, en diálogo con LA BRÚJULA 24, sintetizó por qué deberían votarlo este domingo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

“Le quiero decir a la gente que vaya a votar, gracias a esta bendita democracia podemos elegir a nuestras autoridades en las urnas”, inició su alocución Dichiara, durante su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “Les pedimos que nos elijan, porque se opta por el modelo de país que queremos y la mayoría no quieren regresar al 2015 de Juntos por el Cambio, cuando nos mintieron descaradamente al prometer que no se iba dejar de lado el impuesto a las ganancias, que no iba a volver el FMI y que iba a ser fácil conseguir créditos internacionales quedando endeudados con un crédito que ellos mismos no dijeron que no iban a poder pagar y destinado para la timba financiera y la especulación”.

“Nos dijeron que iba a ser sencillo gobernar y nos aumentaron los servicios más del 3000%. A eso no quieren volver los argentinos. Comenzamos a reconstruir el gobierno a partir del empleo y la industrialización como hizo Néstor en 2003 y nos encontramos con una pandemia que nos obligó a robustecer el sistema sanitario, ni siquiera había ministerio de Salud”, resaltó en otro segmento de la entrevista radial.

En esa misma dirección, resaltó: “Se hizo una inversión multimillonaria en hospitales, respiradores, ambulancias. Las vacunas tardaron un poco en llegar como en otros países, pero tenemos una gran parte del país anotado y eso es fundamental. Se están aplicando segundas dosis y cerrando esquemas. Eso nos hizo retrasar las deudas pendientes”.

“Hoy el salario no le gana a la inflación y eso es lo que nos reclaman en las calles. El crecimiento se va viendo en los números, pero no en el bolsillo del trabajador. La gente entiende que el Frente de Todos es la única posibilidad de poner a Argentina adelante y el domingo nos va a dar la derecha para que sigamos trabajando como lo queremos hacer”, enfatizó en otro segmento de la entrevista radial.

En el epílogo, enfatizó que “entendemos la problemática de los distritos de la región, charlamos con los referentes, las instituciones. Soy un militante que irá dos veces al año a cada localidad, trabajando con el mismo ahínco que en mi ciudad natal”.

“En todos lados dejo mi número de teléfono: 2215673362, lo tiene todo Monte Hermoso. Quiero ser un legislador al que lo llamen para el trámite que sea, estar presente como toda la vida. Es lo mínimo que le podemos devolver a la gente que confía en nosotros”, refirió Dichiara.

Para el final, destacó: “Todos los que me acompañen en la lista de precandidatos queremos estar cerca de los 22 distritos, ser nexo entre intendentes y gobiernos provinciales. Preocuparnos por la obra pública. Sería bueno que Compagnoni y Natali les den su número de teléfono a la gente”.