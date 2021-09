Compagnoni y Natali cerraron la campaña en La Brújula 24

Lorenzo Natali, que encabeza la lista presentada a nivel provincial por la Unión Cívica Radical –línea Manes-, y el actual presidente del HCD –línea Santilli-, Fernando Compagnoni, cerraron la campaña esta mañana en el aire de LA BRÚJULA 24.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, ambos candidatos abordaron varios temas. El primero en tomar la palabra fue el histórico locutor de LU2, quien entre varios conceptos destacó la figura de Facundo Manes como “uno de los cerebros más brillantes del mundo”.

Pero primero, le contestó a Alejandro Dichiara, quien también en diálogo con este medio dijo que conoce mucho más la región que sus competidores, entre otras cosas. “Puede ser cierto porque él tiene muchos años en esto y seguro la ha recorrido más que yo, que comencé a hacerlo de manera efectiva hace poco más de un mes, pero lo hice con entusiasmo, ratificando la presencia de problemas que yo ya sabía que existían por mi profesión, poniéndome en contacto con referentes e intendentes de la zona para que todos esos problemas sean presentados en los informes que crean convenientes y los pongan en mi maleta de legislador, para poder agilizar los trámites en la ciudad de La Plata”.

“Ningún legislador puede conocer tanto los problemas de los distritos como la propia gente de esos distritos, lo que hace falta es tener ganas de colaborar. Yo no se si es porque soy nuevo o inocente y propongo cosas que quizás después no se puedan concretar, pero voy a tratar de dar lo mejor de mi para poder cumplir todo lo que voy viendo”, apuntó.

Consultado respecto de los reclamos más escuchados, señaló que “en Bahía muchos desconocen que lo mío no es una tarea ejecutiva, todos sabemos que la gente está muy mal, con un 50% de pobreza, aunque por suerte un poco menos en Bahía. Es cierto que la gente al asociarme con esta nueva tarea, a la par de acompañarme y felicitarme, me pide por sus necesidades de carácter personal, empleo, ayudar a sus hijos, comedores”.

“La mayoría se acerca para extenderme su cariño y llenarme de energía, pero sí hubo casos de planteos de necesidad yo los tengo que mencionar”.

Respecto del descontento social y la apatía de cara a las elecciones, Natali refirió que “hemos salido con los chicos del comité a recorrer los barrios, nos instalamos en distintos puntos para contarles nuestra propuesta, y teníamos también los clásicos volantes, pero mucha gente directamente nos decía que ‘ustedes vienen ahora y después no los vemos nunca más’”.

“Lamentablemente es así y por eso la política tiene la imagen que tiene. Muchos me dicen a mí que es casi un pecado lo que estoy haciendo, de meterme, que soy un buen tipo y que no me meta. Yo voy a intentarlo con mi honestidad, voy a seguir trabajando con la misma ganas y vocación que como lo hice en la radio”, manifestó.

Y agregó: “En los discursos previos de los políticos lo que me caía bastante mal eran las promesas que no podían cumplir. Son muchos los planteos que me hicieron los muchachos en la región, por algún lado vamos a empezar. Podré lograr algo o mucho, equivocarme también, pero voy a tratar que la política no cambié mi imagen, más allá que tenga éxito o no en la gestión que con mucho entusiasmo voy a encarar”.

“Me adaptaré a la situación, iré creciendo en la medida que pueda. Ojalá que esa participación sea mucho en función de la gestión que vayamos haciendo. No quiero engañar a nadie, todo eso es un mundo desconocido para mí, me propusieron esta actividad a unos días del cierre de lista y a partir de ahí se trabajó en la campaña, por eso no hemos podido interiorizarnos demasiado. A partir del 10 de diciembre lo vamos a hacer, hay mucha gente de experiencia que acompañará, Emilio Monzó por ejemplo, a quien lo voy a tener como elemento de consulta permanente”.

“Facundo Manes me da una gran ventaja, ser parte de la lista de la figura más importante en lo que tiene que ver con la alternativa, me enorgullece. Es la persona más votable de las próximas elecciones, uno de los cerebros más brillantes del mundo, con ideas revolucionarias, para no perder la Argentina como él dice. Yo se que en su cabeza hay un plan transformador y confío en su entusiasmo, pegamos muy buena onda, me parece sincero y nadie duda de su capacidad. Tenerlo a él y no aprovecharlo sería perder una gran oportunidad”.

“El verdadero rival es el modelo kirchnerista”

Fernando Compagnoni, por su parte, dijo que “quiero dejar en claro que ambos espacios vamos a estar juntos el lunes, enfrentando el verdadero rival que es el modelo kirchnerista. El espacio de Santilli está acompañado por Elisa Carrió, Miguel Pichetto, Graciela Ocaña y radicales como Gustavo Posse”.

Además, sostuvo que “todo ese panorama es muy válido que algún sector del radicalismo haya presentado un candidato como Manes y hayan pedido el acompañamiento de Lorenzo, creemos que es sano que aparezca gente nueva. Creo que la lista que integro va a tener una gran performance y va a liderar la interna”.

“Pero tendremos la experiencia de gestión vamos a ponerla a disposición de Natali para luchar contra el kirchnerismo en noviembre. Esperamos que los más de 20 proyectos que presentamos con Santilli los podamos llevar al Congreso”, recalcó el dirigente del oficialismo local.

Paralelamente, indicó que “presentamos ejes, vinculados con la educación y empleo. No estamos atendiendo un líder que tiene un proyecto personal en su mente, es lo que ha presentado Manes y no nos parece mal su revolución del conocimiento”.

“Le queremos ofrecer a los vecinos un proyecto para que sepa en qué vamos a trabajar. Es un error de Dichiara que diga que no conocemos la región. Queremos dejar de lado las chicanas, buscamos gobernar con datos y propuestas. Preferimos ir por otro lugar porque se viven momentos complejos”, enfatizó el candidato.

Por último, Compagnoni resaltó: “Escuchamos a la gente que estuvo más de un año y medio encerrada y así será la manera de trabajar. Siempre tuve una mirada regional, soy director del Consorcio de Gestión del Puerto, lo mismo cuando trabajé la ordenanza de energías renovables.