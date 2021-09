Rocío Marengo, enfurecida porque volvió al duelo: “Harta del jurado”

Tras sufrir una fuerte caída en pleno ensayo y volver a la pista de La Academia, Rocío Marengo se mostró muy preocupada por su futuro en el reality. “Tengo ganas esta semana de tomar la decisión de… ¿lo digo o no lo digo?”, comenzó a decir la bailarina, muy misteriosa, durante un vivo en la red social Instagram donde le pidió un consejo desesperado a sus seguidores.

“Si no bailo el duelo, tengo que bailar el nuevo ritmo y tengo que preparar para el lunes tres coreografías. Díganme con lo madera que soy, ¿Cómo las preparo? Tengo una amargura. ¿Y cómo voy a ensayar? Si no puedo respirar, entre el barbijo, la congestión, yo no puedo. Me emociona que me apoyen porque yo no sé si el lunes la pico con el jurado. Estoy harta del jurado, re podrida. Me parecen que son re injustos”, continuó Marengo.

Y allí explicó los motivos de su molestia con los miembros del jurado. “Soy la que a más duelos ha ido y soy la que a la que todo el tiempo le dicen que está bailando bárbaro…Estoy re caliente. Yo lo que digo es…¿El lunes la pudro o no la pudro? Estoy hasta acá de ir a los duelos”, disparó preguntando a los usuarios qué decisión debería tomar.

“Estoy súper congestionada, tuve que cancelar el ensayo, no puedo más…Me agarró una gripe terrible, estoy a la miseria y no me da la fuerza para ensayar. Quieren que baile tres coreografías el lunes y quiero llorar porque no quiero abandonar. Estoy súper congestionada…Es difícil decirles en la cara que son injustos porque no les cae bien”, finalizó la mujer de Eduardo Fort, quien había expresado antes que a pesar de su lesión haría todo lo posible para seguir por su equipo.

