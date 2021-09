En el Instagram Live de La Brújula 24, el autor del video que sorprende al mundo

Martes 31 de agosto. Puerto Madryn. Una mañana ideal: mar en calma, sol y… más de 50 ballenas a la vista. El escenario estaba dispuesto. Sin atender más que al deseo de celebrar su cumpleaños, la abogada Analía Giorgetti decidió subirse a su kayak y adentrarse en esas magníficas aguas. En otro punto cercano, el experimentado fotógrafo y reportero gráfico, Maximiliano Jonás observaba que “el mar estaba como si fuera un espejo, la marea estaba alta y había muchísimas ballenas cerca de la costa: era un día perfecto”, y se dispuso a tomar imágenes. Faltaban minutos para un momento único.

Por arriba; Jonás envió su dron a sobrevolar las aguas. Por abajo; Analía disfrutaba el paisaje y la experiencia de estar a bordo de su tabla. Ninguno sabía del otro, sin embargo…

Las ballenas comenzaron a acercarse al kayak de Giorgetti quien sin dudar levantó el remo del agua para no molestarlas. El fotógrafo con su mirada atenta, detectó ese comportamiento y colocó el dron en posición; no supuso lo que estaba a punto de ocurrir. Una ballena franca “curiosa” pasa por debajo de la tabla de Analía, vuelve, la rodea y “en un momento sentí que me tocó” señala la abogada. Efectivamente, la ballena empuja la tabla: parece jugar, mirar y esperar una reacción. Eso vio Jonás quien sin salir de su asombro comenta “vi que habían dos mujeres en una tabla y que las ballenas tenían un comportamiento tranquilo, pensé: voy a esperar para ver si se les acercan. Nunca me imaginé que la ballena iba a tocar la tabla”. La escena duró varios minutos y quedó registrada en un video que sigue recorriendo el mundo provocando infinidad de reacciones positivas incluyendo la del mismísimo Manu Ginóbili quien hace horas desde su cuenta @manuginobili en Twitter respondió a la publicación con una palabra: “MA RA VI LLO SO !!!”.

Hoy desde las 19.15 horas, el fotógrafo y realizador audiovisual, autor de esas imágenes y videos, Maxi Jonás, será el protagonista del Instagram Live de La Brújula 24 [email protected] Con él descubriremos un lugar único de nuestro maravilloso país, una pasión y el detrás de escena de ese “encuentro amistoso” con las ballenas en el mar. Un misterio, o como diría Jonás con emoción “se están comunicando…”.