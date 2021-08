“Estoy convencida de que Rawson seguirá con su accionar delictivo”

La fiscal Marina Lara conversó esta mañana con LA BRÚJULA 24 minutos antes de tomarle declaración a Walter Rawson, quien está acusado de abusar a una compañera de trabajo en un inmueble de Urquiza al 700 y cuenta con antecedentes por delitos sexuales, con una condena en suspenso (al haber sido apelada) por un hecho de similares características.

“La víctima declaró en sede de Fiscalía y ratificó su denuncia. Incluso, prestaron testimonio todos los compañeros de trabajo que se habían reunido a compartir el momento de distensión. Ella estaba muy cansada después de una larga jornada laboral y se fue a recostar en la cama del dueño de casa”, reveló Lara, en el comienzo de su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, la dirigente del Ministerio Público añadió que “el imputado la acompaña hasta la habitación y aprovechando que estaba dormida, comete el abuso. La víctima advierte la situación por el dolor de su cuerpo, reacciona, llama al dueño de casa y le comenta a sus compañeros que había sentido dolor en las zonas íntimas. A partir de allí se produjo una aprehensión ciudadana porque los que estaban en ese domicilio lo retuvieron hasta que llegó la Policía después de un llamado al 911”.

“Hoy será indagado y se dará a conocer la calificación del hecho, la idea es pedir su detención ante el Juzgado de Garantías. Sobre fin del año pasado había participado de un juicio oral en el que él estaba imputado, y fue condenado por abusos hacia dos personas menores de edad y se le aplicó una pena de seis años de prisión”, recordó, en otro segmento de la entrevista radial.

Inmediatamente después recordó que “en ese momento pedí la detención por la pena en expectativa ante el riesgo de fuga y los Tribunales, como llegó libre al juicio, evaluaron si era procedente o no la detención, optando por esta segunda opción. Hice un recurso de apelación y, finalmente en abril de este año, se revocó aquella decisión por parte de la Cámara y como la defensa recurrió dicha medida, no se pudo efectuar su detención”.

“En este caso, las evidencias son contundentes, en un exiguo período de horas se produjeron todas las pruebas, recibiendo en dos días las declaraciones testimoniales, un informe médico y la declaración de un facultativo de la Policía y la propia víctima en tiempo récord. Ella no presenta lesiones, pero por protocolo se ordenaron pericias porque puede no haber evidencia física y eso no implica que no haya condena”, aclaró Lara.

La fiscal resaltó que “técnicamente no se ha inscripto ningún antecedente en el registro de condenas porque la sentencia del año pasado no está firme, al haber sido apelada. La ley es así y se presta para un lado o para el otro. Comprendo que sea difícil de entender para el ciudadano común. Un chico declaró que le parecía haber escuchado algo sobre los antecedentes de esta persona. La gente puede no enterarse de un juicio por más que sea oral y público y salga en los medios, también es cierto que no suelen brindarse identidades para preservar a las víctimas, tal como ocurrió respecto a lo juzgado el año pasado porque había menores implicados”.

“Claramente estamos frente a una persona que tiene reiteración delictiva que se ha ido perpetuando a través de su corta vida, algo que no puede manejar ni corregir porque los hechos están a la vista. Estoy convencida que va a seguir con su accionar delictivo, cerró”.